Vecinos de Parque Central denuncian actos vandálicos en el conjunto residencial

26-03-21.-Cerca de las 4:00AM del miércoles 24 de marzo, un joven destruyó el hall del edificio Catuche del Complejo Urbanístico Parque Central, donde partió los vidrios de la puerta, destrozó los materos de la entrada, el mesón de puesto de seguridad y la sangre del individuo estaba en toda PB.Los vecinos se dieron cuenta del asunto, y en conjunto con personal de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), presenciaron el hecho e identificaron al joven adulto, quien de manera descontrolada, arremetió contra la fachada del edificio.Se conoce que esta persona hace vida en la residencia, en conjunto con otros jóvenes que viven en la urbanización, sin embargo, este joven vive en situación de calle, donde se le ha visto durmiendo en un colchón en uno de los cuartos de electricidad del edificio Catuche.Según una vecina, quien prefiere su anonimato, existen dos versiones sobre qué sucedió luego que la PNB lo aprehendió. La primera, dicen que lo llevaron a la estación de bomberos de Parque Central porque estaba perdiendo mucha sangre, y después de atenderlo lo dejaron ir; y la otra es que el joven se dio a la fuga.Actualmente se hizo una denuncia, y la policía está al tanto de la situación y alerta en búsqueda del delincuente, hasta los momentos no se sabe de su paradero.Falta de vigilanciaHace meses, los residentes le informaron a Corpocapital que no existía ningún tipo de vigilancia en ninguna de las residencias de Parque Central, ya que hace un mes rompieron una puerta de vidrio que da acceso al edificio hacia la Av. Lecuna, y luego de lo ocurrido de ayer, es que se hizo la reparación de la misma."Por esa puerta entraba quien quisiera, no había control ni seguridad para restringir el acceso", reveló la vecina.Ayer mismo, se le hizo la propuesta a Corpocapital para modificar la fachada del edificio por seguridad de cada uno de los habitantes y reemplazar las puertas de vidrio por unas de hierro, tanto para la salida de la Av. Lecuna como la salidad hacia el pasillo principal de PB, pero las autoridades no quieren permitir la elaboración de este proyecto ya que Parque Central es Patrimonio Nacional, "'y no está permitido', se lo dijo en comillas porque para una cosa si es Patrimonio y para otras no".Ella acotó que varias residencias han puesto puertas de hierro en sus respectivas entradas, y no ve la excusa de negarles a ellos su seguridad y resguardo. "Para el proyecto del enrejado no se está pidiendo ni un centavo al Estado, solo se está pidiendo aprobación o apoyo, pues lo mismos residentes se harán cargo del pago y construcción".Con respecto al sótano del conjunto residencial, la vecina dice que no hay un solo día donde no roben los carros. "Los mismos propietarios se tuvieron que organizar en cuarentena para bajar a cumplir roles de guardia vecinal para custodiar los vehículos, y con todo y eso, siguen ocurriendo los robos".Sin cobro de condominioLa residente comentó que hace años se removieron las placas de aluminio de todos los niveles principales de Parque Central, incluyendo los residenciales, en donde dejaron expuestas las tuberías de los pasillos."¿Qué se hizo con ese aluminio? ¿Por qué? ¿Para qué? Aparte, las fuentes de agua hoy en día algunas las usan como jardineras, y ni hablar de la infraestructura, abundan múltiples filtraciones y Corpocapital no se quiere hacer responsable, manda a los residentes a comprar los materiales para las reparaciones por falta de insumos de ellos mismos", acotó.También dijo que desde abril del 2020 no han vuelto a cobrar el condominio de ninguna residencia ni local comercial, tampoco han cobrado la cuota del pago del estacionamiento."Si no cobran condominio, ¿cómo vamos a tener el resto de los servicios como lo es la seguridad? No hay vigilancia en ninguna entrada porque no hay cómo costearlo, Corpocapital no ha vuelto a suministrar recibo de condominio desde entonces", finaliza la habitante del complejo residencial.