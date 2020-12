(VIDEO) Castro Soteldo: Quienes critican el plan del pernil son "especuladores y habladores de paja"

21-12-20.-El ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, defendió este domingo el Plan Pernil ante críticas que han recibido por el estado de los perniles y calificó de "especuladores y habladores de paja" a quienes han cuestionado las supuestas fallas en la distribución.Señaló que no es posible entregar una pieza de pernil de 12 kilos a cada familia, ya que implicaría la distribución de 70 mil toneladas. Además, consideró excesiva dicha cantidad. “Nadie me va a decir que se come un pernil de 10 o 12 kilos en su casa”.Detalló que se están entregando piezas con un peso aproximado de 3,5 kilogramos. "Con eso se comen una buena hallaquita", acotó."Nadie me va a decir que se come un pernil de 10 o 12 kilos en su casa", señaló Castro Soteldo tras explicar que es imposible que se entreguen piezas más generosas a cada familia. Dijo que las 70.000 mil toneladas solo alcanzan para eso."Que si llegaron feos, porque llegaron en una marusa tal y lo otro… y van a salir los especuladores y los habladores de paja, los habladores de paja que les duele cuando hay un resultado de la revolución”, agregó.Asimismo, señaló que a algunas personas les duelen los logros del Gobierno.Resaltó el esfuerzo que el gobieno realiza para apoyar al productor nacional, por lo cual se dejó de importar el pernil a otros países.Pidió paciencia, porque poco a poco el pernil llegará a los 9 millones de familias.