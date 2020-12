Las denuncias aumentan: "María" cambia de nombre para estafar por WhatsApp

12-12-20.-Los "ciberdelincuentes" se las ingenian y hacen que "María", la estafadora, cambie de nombre. Un día escribe a través de WhatsApp diciendo que María y que cambió de número, pero en oras ocasiones dice ser Ana, Jesús o Andreina, pero todo esto se resume en un objetivo claro, estafar a las personas con ventas de dólares. En Lara se registran entre 15 a 20 denuncias diarias ante los cuerpos de seguridad de víctimas que caen bajo este modus operandi.

Según el portal Prensa Lara, la cifra de las denuncias ha aumentado en comparación a julio cuando en el Cicpc y otros entes policiales recibieron al menos 10 denuncias de estafas por día. Sin embargo, las personas que son estafadas no denuncian ante los cuerpos policiales, por lo que presumen que las cifras sean más altas.

"Hola es Ana María, cambié de número guárdalo", es la frase de inicio de una conversación a través de WhatsApp, algunas de las personas que reciben los mensajes caen porque se trata de un nombre común. En medio de la conversación el "ciberdelincuente" le dice que está atravesando por un problema familiar como que su hijo se cayó, golpeándose la cabeza y necesita pagar unos exámenes para lo cual ofrece dólares a la venta.

Expertos en Delitos Informáticos detallaron que una vez la víctima le sigue la corriente a la conversación hay más posibilidades que caigan en la trampa. La mayoría de las personas son estafadas con 50, 100 o 200 dólares.

Cuando la víctima dice que si está interesado en comprar las divisas, el delincuente envía los datos para que realicen un pago móvil, aunque a veces también envían los números de cuentas bancarias. Una vez la persona hace la transferencia el estafador no se comunica más y la bloquea en WhatsApp.

"Es importante que las posibles víctimas antes de transferir se comuniquen vía telefónica con quien creen que están conversando para saber si se trata del conocido. De ser necesario llamen al número "viejo" que tienen de esa persona", comentó un funcionario del Cicpc.

"La denuncia es la única constancia que te permite posteriormente reclamar si no se ha hecho nada. La denuncia activa los procesos por parte de los cuerpos de investigación. Para los policías si no hay denuncia es como si el delito no existiera", explicó Javier Mayorca, periodista especializado en criminalística, durante una entrevista a un medio nacional.

Douglas Rico, director del Cicpc a nivel nacional y funcionarios de Lara alerta a las personas para que no caigan en este tipo de estafas y recomienda siempre evitar conversaciones con personas a través de números desconocidos así como también proporcionar datos de cuentas bancarias.