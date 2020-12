Policía irrumpe en inauguración de restaurante del cantante Reynaldo Armas, abarrotado de gente, por incumplir medidas de bioseguridad

11-12-20.-Más de 50 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB allanaron el pasado miércoles 9 de diciembre en la noche, el Restaurante Rucio Moro, ubicado en Bello Campo, Chacao, propiedad del cantante de música llanera, Reynaldo ArmasLos cuerpos policiales desalojaron el sitio porque no se estaban cumpliendo las normas de bioseguridad; para evitar contagios de coronavirus.El procedimiento se produjo cercano a la medianoche, cuando se presentaban artistas en el lugar. Las autoridades irrumpieron en el local y exhortaron a los clientes a desalojarlo.Según trascendió, un grupo fue hasta la cocina, otro se encargó de parar el espectáculo musical que se estaba realizando.En ese momento, el sitio estaba abarrotado de gente, muchos sin tapabocas. Etretanto, los clientes pagaron su consumo y fueron saliendo del lugar. A las afueras, otro contingente de funcionarios esperaba para actuar en el desalojo.Por otro lado la periodista Carmela Longo explicó a través de su cuenta en Twitter que aunque en la entrada del local, ubicado en Bello Campo, tomaban la temperatura y aplicaban gel antibacterial, dentro las personas se encontraban sin tapabocas y sin respetar el distanciamiento social.“Anoche fui a la reinauguración de Rucio Moro. Entrevisté a Reynaldo Armas. Me fui ahí mismo porque la gente no entiende que deben usar el tapabocas siempre. Horas después le llegó la policía”, dijo la periodista.Reynaldo Armas respondió a la publicación de Longo y reconoció que la situación se salió de control. También prometió que establecer medidas más estrictas para evitar la propagación de coronavirus.“Así es Carmela, gracias por haberte tomado la molestia de acompañarnos en esta nueva aventura y disculpa la informalidad, en verdad se nos fue de las manos parte del control de la situación, creo que aunque suene feo, colapsamos. Demasiadas personas y muchas emociones juntas”, señaló el cantante.El presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo referencia a lo sucedido en el restaurante Rucio Moro durante una alocución el jueves 10 de diciembre. Aseguró que la policía se vio en la necesidad de presentarse porque habían más de 600 personas.“Ayer, en un restaurante famoso en Sabana Grande, el Rucio Moro, llegó la Policía Nacional por una denuncia. Había una fiesta. 600 personas, todas bebiendo caña sin tapabocas“, indicó.