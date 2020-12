Afluencia electoral parece haber sido bastante baja, aunque las versiones son contradictorias

Versiones contradictorias sobre la votación según se trate del PSUV, de opciones críticas de izquierda, opositores “ligth” u opositores “duros” de la derecha abstencionista.

Mientras fuentes del partido de gobierno reportan alta y satisfactoria participación en la votación para diputados al parlamento y demostración de civismo de la población en Venezuela, algo en lo cual coinciden algunos de los factores de oposición burguesa permitidos por el sistema electoral, las redes sociales y fuentes independientes o de izquierda crítica al gobierno, hablan de muy escasa concurrencia de votantes hasta el mediodía de este domingo 6 de diciembre; aunque la afluencia parece haber aumentado en horas de la tarde.

En los centros de votación no se observaron las extendidas colas habituales, a pesar del distanciamiento entre los electores en las filas, guardando distancias de un metro y medio entre uno y otro u otra. en elecciones parlamentarias de Venezuela. En recorridos por diversos centros de votación en Caracas y en otras poblaciones, así como en reportes recibidos directamente, se registra una afluencia de muy pocas personas en las colas o incluso se ven centros vacíos.

Según estos reportes independientes, las maquinarias electorales presionaron más duramente a sus activistas y votantes a primeras horas de la tarde y difundieron fotografías de los sitios de mayor concentración de personas para dar una impresión más favorable, especialmente por la disputa por la oposición de derecha dura que llamó a la abstención.

De parte de la tolda oficial se vieron los acostumbrados operativos en espacios casi anexos a los lugares de votación, donde a cada votante que salía de efectuar el sufragio, se le pedía, generalmente desde las estructuras de los CLAP y “salas situacionales” (conocidos como “Puntos Rojos”), que firmasen una lista para el registro del voto de los habitantes de la zona o del personal que trabaja para alguna institución del Estado, con anotación de sus datos y número de cédula de identidad, como una señal extra-electoral de haber efectuado el voto.

En WhatsApp y otras redes abundaron mensajes (auténticos y no auténticos) en los que se conminaba a la gente a “bajar a votar”, a expensas de que no tuviesen pernil o bolsas CLAP p bonos sino cumplían con esa “obligación” como condición “para poder reclamar su derecho”, siguiendo la línea marcada por algunos altos dirigentes del PSUV que llegaron a decir públicamente que “el que no vota no come” (audios y/o videos en reserva). Entre los audios que se difundieron también se encuentran presuntos mensajes de gobernadores del partido de gobierno que manifestaban gran preocupación por los bajos índices de votantes y exhortaban a redoblar los operativos electorales de la militancia, llegando a proferir algunas amenazas de quitar "beneficios" a quienes no acudiesen a votar, de la manera indicada. Algunos votantes portaban la Cédula de Identidad junto con el “Carnet de la Patria” mientras estaban en las filas para entrar a las salas de votación.