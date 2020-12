Saime no dará citas para tramites de pasaportes o prórrogas durante el mes de diciembre

01-12-20.-El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) notificó que no concederá citas para tramitar pasaportes o prórrogas del documento durante el mes de diciembre.Gustavo Vizcaíno, director de la institución, detalló que las citas para dicho fin serán reprogramadas a partir de 2021, a pesar de haber retomado sus actividades recientemente.El funcionario informó que desde este lunes 30 de noviembre iniciará la impresión de los documentos que están en espera desde el mes de marzo, cuando se paralizaron las operaciones por causa de la crisis sanitaria por coronavirus.“Quiero llamar a la calma y a la conciencia, esos documentos se imprimen en Caracas y luego se distribuyen en todo el país. Posteriormente del embalaje, salen por todo el territorio a ser entregadas a las oficinas”, detalló.A propósito de la jornada especial de cedulación, iniciada el pasado 19 de octubre, Vizcaíno indicó que serán atendidas cada uno de los ciudadanos presentes en la cola para el trámite.Asimismo, indicó que la cédula de identidad es totalmente gratuita y exhortó a los ciudadanos a no entregar clave, ni usuario a terceras personas para realizar trámites ante el Saime.Igualmente, hizo un llamado a los interesados a no esperar hasta el último día (04 de diciembre) para solicitar el documento. “Esta semana haremos cumplimiento por terminal de cédula”, expuso.Para los venezolanos que se encuentran en el extranjero estos documentos tienen un costo de 200 dólares para pasaportes y 100 dólares para prórrogas. manifestó Vizcaíno.