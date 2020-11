Persisten denuncias de situación de inoperancia del Tribunal de la Zona Sur del Estado Anzoategui

El Tigre, Anzoátegui.- Se agudiza situación de inoperancia del tribunal de la zona Sur del Estado Anzoategui. Reportan fuentes vinculadas al sistema judicial y al sistema penitenciario, que el tribunal de El Tigre, que atiende ciudades importantes del Estado Anzoátegui, como el Tigre, Anaco, Cantaura, Pariaguán, Dan José de Guanipa y otras, se ha visto seriamente entorpecido en el desarrollo de sus actividades; y es que las fuentes ligadas al poder judicial informan que este circuito judicial, ahora es un apéndice del tribunal de Barcelona, algo que no debería estar sucediendo, porque se trata de circuitos judiciales autónomos.

Según la información transmitida, muchos jueces vienen hablando de su posible renuncia al tribunal de El Tigre, ya que a la fecha, las decisiones que estos necesitan tomar, primero deben ser verificadas por el tribunal de Barcelona, provocando interferencia y enlentecimiento, cuando no colapso en el funcionamiento; afectando derechos de muy numerosas personas y el trabajo profesional.

De esta manera se pierde, de acuerdo con las quejas transmitidas, no sólo se pierde la eficiencia, sino también la autonomía judicial que poseen los jueces en sus facultades para hacer justicia, pues hasta ahora todas las decisiones emanadas por el circuito de El Tigre son decisiones que tomadas por el circuito de Barcelona.

Es decir; los tribunales de El Tigre sólo validan la decisión de otro tribunal.

Cita la fuente, que guarda la confidencialidad por auto-preservación, que la Dra Adriana Lopez, Presidenta del Circuito Judicial del Estado Anzoategui, ha implementado este mecanismo, y a ello se deben muchos de los atrasos en la administración de justicia.

Gente que se mueve en ese circuito judicial asegura que la Presidente del Tribunal de El Tigre, Estado Anzoategui, no autoriza la atención de las causas en proceso, pese a que el TSJ anunció la activación de los circuitos de juicio a nivel Nacional, y a la fecha la citada doctora no ha autorizado la activación de estos tribunales en el Estado oriental, al igual que la atención de los imputados con diversos delitos, que no sean robo, a los que no se ha autorizado atender.

De manera que el proceso de activación de los tribunales a nivel nacional tiene un fuerte e inexplicable rezago en su cumplimiento, en el caso de Anzoátegui, al no activarse en acatamiento de la orden dada por el TSJ a través del Magistrado Maikel Moreno. Al respecto, en redes sociales, se ha difundido tanto la información de la orden superior como de las quejas de los afectados.

En los mensajes se dice que se puede dar fe y garantía que en el tribunal de El Tigre, Estado Anzoategui, no está cumpliendo con la orden y se preguntan por qué dicho tribunal no esta trabajando, cuando las instrucciones son de trabajar de manera ininterrumpida durante la semana de cuarentena radical y de flexibilizacion. En los comentarios publicados se dice que el pueblo exige el cumplimiento de las instrucciones que fueron dadas al sistema judicial, para evitar el enorme retardo procesal que afecta severamente a los privados de libertad y a sus familiares.