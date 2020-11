Usuarios de Digitel manifiestan molestia por incremento de las tarifas

02-11-20.-Usuarios manifestaron su molestia este lunes a través de las redes sociales para denunciar un aumento del servicio en las tarifas de Digitel para recargar saldo a sus celulares.Una usuaria aseveró que el plan para recargar el saldo aumentó a 200.000 bolívares.Otra manifestó que 1que los incrementos en las tarifas le ha frustrado más planes que la propia cuarentena ."No me quejo por el aumento de Digitel sino por pagar algo que no funciona, mis megas se van en tratar de conectar, nunca he navegado bien con ellos. Si voy a pagar por algo que al menos funcione. Pero muchos aquí están acostumbrados a ser conformistas", se quejó otra usuaria.