Desmantelan banda que estafaba a través de Instagram con vehículos de alta gama en Maracaibo y Caracas desde Miami

09-10-20.-El Fiscal General Tarek William Saab informó el desmantelamiento de una organización de delincuencia organizada que estafaba a personas interesadas en comprar vehículos de alta gama importados desde Estados Unidos.La máxima autoridad del Ministerio Público reveló desde la sede principal de esta institución, que los implicados captaban a las víctimas a través de la red social Instagram, a quienes ofrecían vehículos a precios competitivos a través de un conglomerado de concesionarios automotrices con sedes en Maracaibo, Caracas y la ciudad de Miami.Los vehículos ofrecidos eran comprados chocados a bajos precios en subastas en Estados Unidos y vendidos para ser reparados, y en otros casos eran reparados y ofrecidos como nuevos.La estafa consistía en no entregar los vehículos bajo las condiciones previamente acordadas, pues al ser entregados no estaban reparados o no traían los repuestos necesarios y los vendedores exigían más dinero para obtenerlos."También hubo casos en el que los vehículos nunca llegaron, a pesar de haber sido pagados en su totalidad y otra modalidad de estafa consistía en entregar los vehículos sin la documentación de propiedad. En otros casos, los vehículos fueron importados, pero sin la documentación necesaria para su nacionalización, para lo cual también se pedía dinero adicional", explicó Saab.Motivado a la denuncia de decenas de personas, quienes manifestaron ser víctimas de estas estafas, se inició la investigación el 15 de septiembre y se detectó que los involucrados utilizaban como fachada en Venezuela la empresa Ciudad Cars del Norte, ubicada en Maracaibo y en Caracas la empresa Elite Cars Consecionario.Por ello se solicitó orden de allanamiento en ambas empresas a los fines de ubicar cualquier elemento de interés criminalístico y en base a estos, se solicitó órdenes de aprehensión contra los ciudadanos Elio Anderson González Rosales (cabecilla de la organización y co-accionista de la empresa Ciudad Cars del Norte), Ediwson Ramón González Rosales (hermano de Elio Anderson y quien trabajaba a las órdenes de su hermano) y Wander Claret Tovar Cudemo (quien operaba desde la empresa Elite Cars Concesionario).Posteriormente se libró la orden de aprehensión contra Silvio de Jesús Caetano (socio de González) por permitir que su empresa Ciudad Cars del Norte se utilizara como fachada para cometer las estafas. Asimismo se estableció la responsabilidad penal de Naim Aarón Medina Castillo, encargado de captar clientes y referirlos a Elio González.Por último, el Fiscal General informó que fue solicitada la alerta roja ante Interpol en contra de Elio Anderson González Rosales, quien está residenciado en Miami, Florida, y el bloqueo e inmovilización de cuentas y activos a su nombre.Caso Faes en CarúpanoEl Fiscal General también se refirió a la detención de seis funcionarios policiales que fueron sorprendidos mientras llevaban a cabo un secuestro en el estado Sucre.El pasado 2 de octubre, tras recibir una denuncia, funcionarios adscritos al Destacamento 532 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con sede en el estado Sucre, observaron dos vehículos particulares en los cuales se trasladaban 8 hombres con uniformes que se identificaron como funcionarios adscritos a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.A dichos funcionarios se les solicitó la Boleta de Comisión, debido a que tenían esposado y con capucha a Roger Guerra dentro de uno de los vehículos y al ser negada por el jefe de la comisión, los funcionarios de la GNB procedieron a verificar la información mediante una llamada telefónica al Comandante de las FAES en Carúpano, quien no tenía conocimiento del suceso."En vista de la situación, procedieron a desamarlos y detenerlos. A los detenidos se les incautaron 6 armas de fuego, 2 marca Glock, de calibre 9mm y 4 Berettas, calibre 9mm junto con 59 cartuchos 9mm y 6 cargadores de pistola 9mm", reveló Saab.De igual forma se les incautaron 6 chalecos de protección balística de color negro, 4 equipos telefónicos y los 2 vehículos en los que se trasladaban.Los detenidos son el detective agregado Álvaro Pérez y los detectives Eduardo Enrique Azócar, Pedro Gonzáles, Dimas González, adscritos al Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Carúpano.También fueron aprehendidos los oficiales José Gil y Ángel Rodríguez, ambos funcionarios de las FAES del Distrito Capital, Juan Gonzáles, técnico forense del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forense y Luis Pérez."En la audiencia de presentación del Ministerio Público imputó la presunta comisión de secuestro breve agravado, asociación, uso indebido de arma orgánica. Adicionalmente fueron imputados por lesiones personales menos graves, y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la República", concluyó el Fiscal General.Caso Acosta ArévaloPara cerrar, Saab reconoció la decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en relación con la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, ocurrida el 29 de junio de 2019.El titular de la acción penal destacó que la institución “volverá a conocer del expediente en las próximas horas para precalificar de la manera más contundente sobre este caso que, en su momento, conmocionó a la opinión pública y significó una violación a los derechos humanos”, expresó Saab.“Ahí se demuestra que existe un estado de derecho; cuando apela la defensa, sube al órgano correspondiente que tomó la decisión y por tanto el Ministerio Público, instruido y notificado, actuará como corresponde para castigar y sancionar estos hechos con base a lo que establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, expresó el alto funcionario.