Fallas en los sistemas de las alarmas no permitieron anunciar el incendio en la sede del MP en Caracas

Credito: EU

Algunos usuarios del Ministerio Público denunciaron fallas en los sistemas de alarmas, así como de auxilio durante la emergencia que ocurrió la mañana de este miércoles 23 de septiembre.



Como se recordará esta mañana fue reportado un incendio en la sede de Ferrenquín del Ministerio Público, emergencia que requirió la evacuación del edificio y la actuación de equipos de bomberos y de Protección Civil quienes se encargaron de atender la emergencia.



“De verdad no se escuchó alarma, ni detectores, no funcionaron los rociadores, ni hubo luz de seguridad en las escaleras, lo que avisó de la irregularidad fue uno de los guardias de seguridad, quien en vez de meterse oficina por oficina iba solo avisando a los que estaban en los pasillos y seguía bajando”, indicó un usuario quien pidió que su nombre fuese mantenido bajo reserva.



Gabriel González, acotó “lo que te puedo decir es que todo adentro se veía oscuro y no se podía respirar por el humo negro, había mucho pánico entre la gente porque el humo subía por las escaleras, mientras nosotros bajábamos, por eso presumimos que el incendio estaba abajo de nosotros, pensamos que al llegar a los pisos de abajo nos íbamos a encontrar el candelero”.



"De verdad creí que me iba a quemar allí, deben corregir esas fallas porque en cualquier momento puede ocurrir una emergencia que podría terminar en tragedia por fallas de servicios elementales como esos", dijo González.



Ambos agradecieron la oportuna actuación de los bomberos del Distrito Capital y de Protección Civil, quienes pudieron extinguir el fuego y socorrer a quienes quedaron atrapados en el edificio oficial.



Así mismo destacaron la presencia de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional que acudieron al lugar



Finalmente recomendaron hacer una investigación ante el riesgo que representa para trabajadores y usuarios las fallas en el sistema de atención de emergencias de la sede de Ferrenquín del Ministerio Público.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 404 veces.

La fuente original de este documento es:

EU (https://www.eluniversal.com/sucesos/80997/denuncian-fallas-en-sistemas-de-alarmas-y-de-auxilio-en-edificio-de-la-fiscalia)