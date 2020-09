Cicpc alerta con estafas y ventas ficticias de vehículos en dólares por redes sociales

18-09-20.-El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), alerta para no caer en estafas en la compra y venta de vehículos mediante redes sociales, debido que te pueden llevar hasta la muerte.Estos individuos han buscado la forma de “actualizarse” en las modalidades de estafas digitales para someter a sus víctimas y quitarles sus pertenencias.El mismo director del CICPC, Douglas Rico, alertó a través de su cuenta en Instagram a la población a estar atentos con esta actividad fraudulenta que cada día se hace mayor.El modus operandi de los delincuentes es colocar precios en divisas más baratos que en el mercado, para que las víctimas se vean tentadas a contactarlos para lograr agendar una cita, normamlmente en sitios desolados y así los hampones cometer el robo o algunos casos asesinan al comprador.Las organizaciones criminales usan a una mujer detrás del teléfono para que el comprador se enganche mediante la cara y una voz bonita y pueda acceder a una reunión.Añadió que esto ha dejado incluso decesos lamentables, que pudieran ser evitados de no aceptar este tipo de negocios. “En muchos de los casos, los delincuentes no solo han robado a muchas personas, sino que también les han causado la muerte a varias de sus víctimas; se trata de hombres violentos que al menor movimiento comienzan a disparar”, dijo.Rico también especificó que se deben evitar lo más posible dar números de contactos a personas desconocidas y en todo caso de llevar a cabo una negociación hacerlo en las cercanías de los cuerpos de seguridad del país, algo que muchos ignoran por la cantidad de funcionarios corruptos que existen.Asimismo, reseñó que las estafas de ventas de divisas es otra de las estrategias utilizadas por los grupos delictivos, quienes hackean correos electrónicos, enviando enlaces phishing y las víctimas en su desconocimiento aceptan y es cuando el delincuente logra acceder a los datos personales, contraseñas y contactos que se encuentran sincronizados en el correo.