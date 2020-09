(VIDEO) Denuncian mala atención y que sólo hay cuatro respiradores en el Hospital Vargas del IVSS de La Guaira

Desde la Guaira nos llega este video donde la señora Nayerlin Requena hace una denuncia pública sobre lo que le sucedió a ella junto a su abuela, cuando fueron mal atendidas en el Hospital del IVSS Jose María Vargas de Guanape, al requerir atención de urgencia para la abuela de Requena quien presentaba fuertes síntomas de covid-19.

Cuenta Requena que el lunes 24 de agosto, al llegar al Hospital a las 7:30 de la mañana, informó a los médicos que su abuela presentaba un cuadro de covid-19 y que los médicos en vez de darle la debida atención, "salieron corriendo" y las dejaron allí abandonadas a su suerte hasta las 9:30 am, cuando ya cansada y desesperada ante la situación de su abuela, dice que decidió tomar medidas que no eran las indicadas, "tuve que reventar la puerta de la Dirección" y manifiesta que a partir de ese momento aparecieron los médicos, el tensiómetro, cuando le habían dicho que no había.

Luego de esto, ubicaron a la abuela de Requena en un espacio, donde detalla Requena, que nunca le prestaron atención, esperaron hasta las 7 pm, cuando le indicaron que su abuela necesitaba un respirador artificial y que ellos no tenian ninguno disponible. Y pregunta Requena al sistema de salud, "¿dónde están los recursos que dicen están dando?" y que después de investigar, descubrió que en esa institución de salud, sólo hay cuatro respiradores, y que no son suficientes estos suministros para atender las consecuencias de esta pandemia en la región.

Ella manifiesta que llegó a la conclusión que ante estas circunstancias, están dejando morir de mengua a los pacientes de covid-19, y que "¡la vida de nadie cuenta, no vale, no valemos una m...!" concluyó indignada Requena.

Por otro lado, fuentes anónimas denunciaron que varios parientes de funcionarios de la gobernación de La Guaira, contagiados de covid-19, si recibieron atención privada, incluyendo los medicamentos y todo el protocolo indicado para combatir esta enfermedad.

Y se pregunta la colectividad, si estos artículos de la Constitución, son acaso letra muerta.