Rafael Ramírez asegura que la empresa Harvest retiró la demanda en su contra. "Se trataba de hechos falsos"

27-08-20.-El exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, informó que este miércoles, la empresa norteamericana Harvest Natural Resources (Harvest) anunció que retiraba de "manera voluntaria" la demanda interpuesta en su contra ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas, en Houston, Estados Unidos.

A través de un comunicado publicado en su página web, Ramírez aseguró que el retiro de "esta absurda demanda civil, confirma que la misma era una acción temeraria, sin pruebas que la respaldasen, basada en falsos supuestos y mentiras, de una infamia.

Indicó que "La retirada de Harvest deja claro que no tenían base alguna para sus alegatos, éstos eran completamente infundados, no consiguieron nada para sustentar sus mentiras y absurdas pretensiones. Harvest retira la demanda, sin compensar el enorme daño que me han causado a mí y a mi familia, sin disculparse públicamente", resaltó.

El exministro considera que se ha judicializado la política como instrumento para ejercer la persecución política. "En mi caso, el gobierno me persigue para enterrarme en vida o matarme en cualquiera de sus centros para detenidos políticos", aseveró.

