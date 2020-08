Denuncian a Banco Fondo Común (BFC) por bloqueos con pago móvil, retrasos y retención de dinero durante los fines de semana

Varios clientes de Banco Fondo Común (BFC) reportan problemas con esta entidad bancaria, como hacer simples transacciones con pago móvil durante los fines de semana. Los clientes tratan de hacer un pago a un número de teléfono y BFC les responde "los datos ingresados no son correctos, Comunícate al 0500-5972222, marca la opción 3 y solicita asistencia a un operador" los usuario revisan la operación varias veces para ver si se han equivocado y confirman que todo está bien, vuelven a repetir la operación y nada, al decidir llamar y marcar la mencionada opción 3, se dan cuenta que no coincide con la función de pago móvil. No hay forma de chequear la opción pago móvil, porque no existe, así como tampoco existe ningún operador humano que responda a los problemas por los que atraviesan los usuarios del BFC.

Los fines de semana es casi imposible hacer transacciones con pago móvil. Eso pasó este fin de semana del 1 y 2 de agosto. Algunos piensan que usan su dinero, en lo que se conoce como transacciones "Over night" lo que es fraudulento, porque privan a la gente de usar su propio dinero.

Otro gran problema son los montos, si alguien quiere hacer un pago de dos millones hacia arriba, le es imposible, indican los clientes de esa institución bancaria a través del sistema de mensajes del banco responde "El pago enviado, fue rechazado. Monto mayor al permitido por el cliente". Y así se la pueden pasar todo el tiempo tratando de hacer un pago por menos de $10 y nada pasa.

Otro de los problemas que atraviesan los clientes es el monto que dan ene efectivo, no alcanza ni para pagar los pasajes del transporte público, y acá aunque hayam seres humanos atendiendo, es como hablar con la máquina por teléfono, ellos sólo reciben órdenes y que esas son las cantidades que les envía el gobierno.

Los clientes del BFC reclaman sus tarjetas, cuentas que les han cerrado, dinero que lo han desaparecido, sobre todo con los pensionados, es donde mas abusos son denunciados. A través de este enlace pueden ver https://topromania.org/banco-fondo-comun-bfc la cantidad de quejas por el mal servicio que proporciona este banco.

Y que sirva este llamado a Sudeban, porque debido a la cuarentena radical, no hay servicio bancario, los cajeros no funcionan, no hay efectivo para poder moverse en el transporte público y los bancos no tienen operadores humanos. Y Sudeban no hace nada para aliviar los problemas durante esta contingencia. La gente necesita resolver los problemas a falta de bancos operativos debido a la pandemia.