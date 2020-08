Pacientes con insuficiencia renal protestaron en Lara por paralización de sus tratamientos

RFA

01-08-20.-Pacientes con insuficiencia renal pertenecientes a la Unidad de Diálisis Barquisimeto, protestaron leste viernes por la paralización de sus tratamientos.



Esto, a raíz de las fallas en el servicio de agua y falta de mantenimiento a las máquinas de ósmosis.



Carmen Padilla explicó a Radio Fe y Alegría Noticias que las dos máquinas que hay para la hemodiálisis presentan fallas debido a que no reciben el mantenimiento adecuado. Esto ocasiona que el agua no esté siendo correctamente procesada.



“Desde hace un mes estamos denunciando esta situación. La empresa no realiza el mantenimiento debido, la última fue hace dos meses y eso es algo que debe hacerse mensual”, indicó.



Son 160 pacientes que se ven gravemente afectados pues algunos, luego de sus diálisis que apenas duran 2 horas, presentan vómitos e hipertensión por recibir agua que no fue correctamente tratada.



También sufren por la gasolina

La escasez de gasolina es otro problema que preocupa a los pacientes de esta unidad de diálisis, quienes aseguraron que la cantidad de tickets que entrega la Dirección de Salud para sus vehículos particulares, no son suficientes.



Padilla indicó que solo les entregan 5 tickets cada vez que llega el combsutible a la entidad. Dicho por la propia gobernadora Carmen Meléndez, ésto está ocurriendo interdiario, lo que imposibilita que todos los usuarios reciban el servicio.



“Muchos de los que vienen a diálisis es porque tienen transporte, bien sea por Transbarca o carritos Orinoco (taxis del gobierno). Hay otros que los llevan los familiares con la poca gasolina que tienen pero solo surten 30 litros”, aseveró Padilla.



Los pacientes solicitan a las autoridades de la salud en Lara y a la empresa encargada del mantenimiento de las máquinas que pronto sea solventada esta situación que afecta a las 160 personas con insuficiencia renal que dependen de sus diálisis para vivir.

