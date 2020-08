Denuncian a empleados de la CANTV en manipulaciones e irregularidades a nivel nacional

Las autoridades de CANTV deben tomar de inmediato cartas en este asunto Credito: Comunicaciones Externas

Sábado, 01 de agosto de 2020.- A nuestra redacción llegó la siguiente denuncia que por su importancia sometemos a la consideración de aporreadores y aporreadoras y hacemos un llamado a las autoridades de la CANTV, para que tomen de inmediato cartas en el asunto.



Estimados vecinos sirva este medio para hacerles de su conocimiento sobre las irregularidades que están ocurriendo a nivel nacional con respecto a los empleados de CANTV, quienes se han dado a la tarea de "Sustraer" por no decir -ROBAR- todo lo relacionado a las lineas telefónicas e internet, que se encuentran ubicados en los distintos puntos de nuestro país.



Desconectan un sector y conectan otro.



Al realizarlo, los afectados hacen el reclamo y se los toman, pero no hacen nada.



Es allí donde aparecen los mal llamados "Técnicos", trabajadores de CANTV, FIJOS o CONTRATADOS negociando en "DOLARES ($)" la restitución o solución del problema.



Lo que no sabe ésta persona es que esa solución será por 2 o 3 meses, y luego, allí aparecen nuevamente las fallas y por su puesto los técnicos a cobrar nuevamente por solucionar, mientras hacen esto desconectan otro sector.



Ya hay denuncias que se llevan los transmisores y tarjetas colocadas en los postes y Módulos ADS que suministran el servicio telefónico e internet.



Quitan líneas y las asignan a personas que las compran para puntos de ventas por $$$.



Sres. Si observan en su sector un Vehículo de CANTV o peor a uno PARTICULAR tratando de realizar alguna actividad de Mantenimiento. acércate y pídeles la Orden de Servicio que deben tener para movilizarse, sino la tienen llama a la POLICÍA y denuncia porque se pueden quedar sin tono y sin servicio de internet.



Acabemos con este flagelo que ahora nos afecta. Ya hay denuncias en Caracas, Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Bolívar, Monagas, Sucre, y otros estados.



Comparte para que todos tengamos la información y seamos parte de la SOLUCIÓN.