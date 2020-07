Cuidado con el “mensaje de María”, la nueva modalidad de estafa en dólares en Venezuela

1-07-20.-Una nueva modalidad de estafa en Venezuela comienza a cobrar auge, y es que un mensaje de texto de números desconocidos llega a los móviles de algunos ciudadanos. El contenido no es otro que “Hola cómo esta es María este es mi nuevo número”, pero detrás de la simplicidad de las palabras hay estafa.



En las redes sociales muchos coincidieron con ello, a través de capturas dieron a conocer lo que definieron como una estafa en Venezuela. “Me escribieron a mí, una tal María. Cuando pregunté qué María, me respondieron María Alejandra. Le seguí la corriente para ver que tal. La única María Alejandra que conozco no me trata de tú, allí me dije que ya sabía que era una farsa”, dijo Juan Castillo.



Estafa en dólares



Como era de esperarse tras “María” o “María Alejandra” hay una intención y no es otra que la misma razón de estafa en Venezuela de los últimos tiempos: compra y venta ficticia de divisas. “Ya nos pasó en Maracaibo y pues ahora me alegra saber que no era del entorno familiar, porque tenemos varias María y Alejandra y llegamos a sospechar eso. Luego nos escribieron que, si queríamos comprar 120 dólares en transferencia”, escribió otra usuaria.



Estafa en Venezuela y fuera de ella



Pero el contenido no llega solo vía SMS pues también es por otras vías, para así acceder a personas que tampoco están en el país. “Yo sinceramente no sé qué creer, yo tengo 3 años viviendo en Uruguay, y trataron de aplicarme la misma por WhatsApp, con el nombre de Víctor. Lo más cumbre es que es desde un número de Venezuela”, dijo Ángel Barreto.



Los mensajes a usuarios han sido desde hace algunos meses atrás y se han acentuado en los últimos días. Se desconoce quién está detrás de ellos.