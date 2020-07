(VIDEO) Clientes protestaron en las afueras del Banco Provincial de La Candelaria contra la limitada atención al público

14-07-20.-Clentes del Banco Provincial ubicado en La Candelaria, protestaron en los alrededores de la entidad bancaria contra limitada atención al público. Los clientes alegaron que llevan horas haciendo cola para ser atendidos y solo repartieron 40 números.De acuerdo a los usuarios de la red social Twitter , desde las 6:00 am se encontraban haciendo cola para retirar efectivo y desbloquear sus tarjetas, a las 11:00 am los trabajadores del banco solo repartieron 40 números, por lo que muchos se quedaron sin ser atendidos, lo que ocasionó que las personas cerraran la vía.Los usuarios no permitían la circulación de los vehículos en forma de protesta por no ser atendidos por los trabajadores bancarios, esto motivó un retraso en la arteria vial.A las 12:00 del medio día se restableció el libre tránsito, y la situación se mantiene controlada.