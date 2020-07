Conatel inspeccionó a empresa Quantum Link C.A. en Baruta por ofrecer ilegalmente servicios de internet

04-07-20.-La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), junto a efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, realizaron una inspección a la empresa Quantum Link C.A., la cual prestaba servicios de internet de forma ilegal en algunas zonas del municipio Baruta.



Según investigaciones realizadas por los entes correspondientes, la empresa ofrecía siete planes de servicios, cuyo cobro se efectuaba sólo en moneda extranjera y con sobreprecios. Además, se evidenció la no presentación de facturación fiscal y el no cumplimiento del pago de impuestos de Telecomunicaciones.



Gracias a las denuncias presentadas por los usuarios, también se dio a conocer que no se establecía ningún tipo de contrato de servicios con los mismos.



De esta forma Conatel se mantiene vigilante ante cualquier irregularidad en cuanto a la prestación de los servicios de telecomunicaciones con el fin de atender a los usuarios y usuarias de estos servicios, según lo establecido la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. 0800-CONATEL para realizar cualquier denuncia o notificar alguna irregularidad en cuanto a la prestación de los servicios de telecomunicaciones.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 477 veces.