Ante la pandemia, la dolarización y el feminicidio Cimarronas exigen mayor responsabilidad al estado venezolano

A nuestra redacción llegó este comunicado de las voceras cimarronas del Movimiento Afrorevolucionario Juan Ramón Lugo, Carmen Sanz y Elizabeth Urbaneja quienes se reunieron recientemente, pese a las restricciones de movilización por la pandemia para pronunciarse ante la situación que atraviesa el país:

No podemos seguir calladas ante la crisis que estamos viviendo sobre todas las mujeres en general y específicamente las afrovenezolanas que somos sostén de la familia y que cada días nos cuesta sobrevivir en esta crisis. Vemos con mucha preocupación la situación de los hogares de nuestros barrios, tanto en La Vega, Catia o 23 de enero, y otras partes del país donde tenemos núcleos organizados.

A raíz de la pandemia (COVID19) se han develado dos caras del proceso bolivariano. La primera es la de aquellos que pueden adquirir sus productos de todo tipo, porque poseen divisas internacionales y para nada les afecta esta crisis, hasta sus alimentos, medicinas, ropa, y productos de usos personales les llegan a las puertas de sus casas bajo la palabra gringa "delivery".

La otra es la de nosotras, de mirada triste e dignación, pero sin resignación. Nuestros salarios y el bono intermitente no nos alcanza prácticamente para nada, se van en un kg de proteína animal o en medio de un cartón de huevo que apenas alcanza siquiera una semana en un hogar de cuatro o cinco personas. La desesperanza comienza invadirnos, pero también la desesperanza trae consigo el derecho a expresar nuestras incomodidades y porque no a protestar ante esta situación que nos está afectando hasta los tuetanos.

En la cara de los "priviligiados" se viene marcando la diferencia groseramente, desde altos jerarcas del alto y medio gobierno, y hasta quienes hacen usos y desuso como les da la gana de las cajas de la leche y las cajas de Claps que cada día en sus contenidos nutritivos mas bien producen enfermedades como hipertensión, diarrea, inflamación estomacal. En verdad agradecemos la solidaridad de Irán, pero esa harina iraní no se la comen ni los cochinos. Nosotras no votamos para crear privilegios, votamos porque aspirábamos que este proceso que se inicio hace veinte años pudiera dar "la mayor felicidad posible" como decía el presidente Chávez, pero hoy la realidad es otra, mas allá del Bloqueo criminal de Estados Unidos contra el pueblo venezolano, se ha venido generando el bloqueo interno de los privilegiados, no podemos seguir agudizando el "distanciamiento y privilegio social". Hasta hora no hemos visto ni a un ministro o ministra o alto jerarca del gobierno haciendo las colas como nosotras para comprar un bollo é pan.

Aumenta el feminicidio

Las voceras, expresaron que como resultado del confinamiento para las mayorías de las mujeres que no tienen recursos ha resultado terrible esta situacion, pues en cuatro meses de Pandemia van mas de cuarenta Femicidios, como nunca antes se había visto en Venezuela. En cuatro meses, de Pandemia equivale a 10 femicidios por mes y 3 femicidios por semana, las mayorías son mujeres pobres, humildes que no gozan de las mas mínimas atención de las instituciones como las otras ligadas sectores pudientes, bien sean del gobierno o de la oposición.

Otros aspecto importante a destacar es que ya ni el seguro social existe. El tema de la educación no ha resultado como anunciaban hay que revisarlo a profundidad no se puede estar poniéndole 20 puntos a cada estudiante para demostrar que?. El curriculum no esta ajustado a la realidad que estamos viviendo así como tampoco incluye a los afrodescendientes en sus historia, sus luchas, sus espiritualidades.

Hacemos un llamado al Instituto de la Mujer (Asia Villegas) y al Ministerio de las Comunas (Blanca Eekhout), dirigidas por dos Mujeres del proceso de larga trayectoria que se pongan en nuestro lugares y sostengamos una reunión, con nosotras, donde expongamos algunas sugerencias desde la prevención hasta proyectos de sostenibilidad económica.