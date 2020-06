Alcaldía Libertador sanciona 300 comercios en Caracas por incumplimiento de bioseguridad por Covid-19

Credito: AVN

30-06-20.-Un total de 300 comercios en Caracas, fueron sancionados este lunes por incumplir las medidas de bioseguridad, establecidas por la Alcaldía del municipio Libertador, Distrito Capital, para prevenir la propagación del Covid-19.



"Hemos inspeccionado siete mil comercios y hemos sancionado cerca de 300 comercios que no han cumplido con las normas sanitarias que se deben implementar para garantizar la salud", informó la alcaldesa Erika Farías, en un reporte informativo de VTV.



Explicó que 105 brigadas conformadas por casi mil personas, se desplegaron en las parroquias para velar por el cumplimiento de normas preventivas durante la semana de flexibilización en el resto del país y que no aplica para la localidad.



Agregó que se han activado 35 aulas de sensibilización pedagógica para concienciar a las personas sobre el uso del tapabocas, y hasta la fecha unas 4.100 han participado.



De igual forma, notificó que se han venido realizando inspecciones en las 36 paradas para desinfectar los lugares, y se han sancionado a 115 unidades de transporte público, por no cumplir con las normas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transporte.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 280 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)