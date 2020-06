En FOGADE ya no dan los beneficios laborales y hay "cosas sospechosas", dicen trabajadores

Trabajadores y trabajadoras de FOGADE se quejan de que vienen dejando de percibir los incentivos laborales como bonos, bolsas de alimentos y otros beneficios que antes tenían, y que ahora se tienen que conformar con mucho menos, ya que les dan, como expresa un trabajador... "solamente el sueldito que no nos alcanza para nada". Y se trata del salario "raso", porque "a pesar de que Maduro ordenó una escala salarial, en FOGADE le aplican a todo el mundo el mínimo".

El viernes depositaron un bono por el día de los padres (exclusivamente para ellos) de 5 millones (aproximadamente medio petro), pero aún sigue pendiente la bolsa de alimentación, que no se percibe desde hace tres meses. Pretendieron compensar su falta con otro bono (recibido anteriormente), también de 5 millones, pero eso no les alcanza para cubrir el contenido de lo que percibían con la bolsa de comida, lo que quiere decir que "cada día nos desmejoran más".

Allí también desconocen la lista de 27 productos de primera necesidad que fueron indicados por el gobierno y no se los incluyen en la bolsa de alimentos que ya ni se las entregan, según se lamentan.

Para entender el alcance de bonos como estos debe tomarse en cuenta que los cálculos más conservadores del costo de la Canasta Alimentaria la colocan en casi 30 millones de bolívares en el mes de abril de 2020 y que la Canasta Básica suele llegar cerca del dóble de aquella, por lo que un bono de 5 millones de bolívares no cubre ni una semana de la alimentación de una familia y el Salario Mínimo de Bs 400 mil e incluso el llamado Integral de Bs 800 mil prácticamente despojan al trabajo de todo su valor o poder adquisitivo.

Se dice que el presupuesto aprobado por el Ejecutivo para fines laborales a la institución FOGADE es mucho mayor que lo que se está destinando actualmente para los pagos a trabajadores. Pero, en cambio se comenta que los altos directivos de esa instancia perciben bonos especiales bastante jugosos y hasta dietas en divisas. Sin embargo, para los trabajadores cada vez destinan menos, porque ya ni le están dando a aquellos que viven fuera de Caracas la contribución de transporte (bonos para el transporte o unidades de transporte disponibles para su traslado). Sólo el transporte al centro de labores, hoy en día en Venezuela, puede enguyirse todo el salario de un trabajador o trabajadora.

Hay que señalar que actualmente el personal de FOGADE no cuenta, como antes con un seguro de HCM, para afrontar emergencias de salud o la pandemia que viene azotando al mundo, y que los jubilados, que anteriormente recibían medicamentos para sus dolencias, no los continúan recibiendo: "de nosotros se olvidaron"-dice uno de ellos- "y ya no nos alcanza ni para comprar un Losartán para la tensión, o para los que tienen problemas con el azucar". El servicio de odontología no está funcionando "por falta de insumos médicos" desde noviembre del año pasado. ¿A dónde irá lo que no se está invirtiendo en cumplir tales compromisos?, se preguntan.

Se dice en el ámbito de FOGADE que la presidenta de ese organismo en vez de honrar los compromisos laborales "como que se siente apoyada por ser hija del ministro del Trabajo y auspiciada el Zerpa, de Finanzas, que fue el que la colocó y cualquier queja la resuelve con despidos porque el trabajador no tiene dónde respaldarse".

Este tipo de quejas es reiterativa de un tiempo para acá. Los trabajadores y trabajadoras no se animan a revelar su identidad porque sienten que si lo hacen podrían ser objeto de retaliaciones, sin tener posibilidades de ampararse en los organismos del trabajo.

Ven muchas cosas sospechosas en FOGADE, respecto al manejo de los recursos y partidas presupuestarias, incumplimiento con los aportes que corresponden a los fondos de garantías de los ahorristas y hasta temen por el destino de las obras de arte y otros objetos patrimoniales que han visto sacar de la torre principal.

Por eso recomiendan realizar una auditoria en FOGADE y que se abra una averiguación por la Contraloría General de la República, aunque confían más en su derecho a ejercer la "contraloría social" como trabajadores y trabajadoras de un pueblo cuyos intereses deben cuidar.