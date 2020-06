Audio atribuido a Jhonnathan Marín ex alcalde de Guanta asumiendo delitos de corrupción

Su navegador no puede reproducir el audio incrustado. Pulse aquí para descargar el audio

Caracas, 10 de junio de 2020.- El ex alcalde de Guanta del Estado Anzoátegui, Jhonnathan Marín, hoy prófugo de la justicia venezolana por diversos delitos de corrupción, y con orden de captura emitida por un tribunal penal de Caracas, ha admitido en un audio que está siendo difundido por diversas redes sociales, que ciertamente cometió delitos contra el patrimonio público y en desmedro de los trabajadores y trabajadoras de la Alcaldía de Guanta, por lo que tambien pesa sobre él una orden de incautación de bienes.En el audio atribuido a Marín, se escucha lo siguiente: ... “Todo el mundo sabe que desfalqué la Faja Petrolífera del Orinoco, me robé los reales del Seguro Social, desde el año 2012 al 2015, mientras que fui alcalde, yo me robé los reales de la Ley de Política Habitacional de los Trabajadores de Guanta” ... “yo me robé los reales de la ejecución de la obra de la sirena, esa es la verdad y eso hay que decirlo, yo no soy de los que escurre el bulto, yo no voy a ocultar de dónde vengo”.Fuente: redes sociales