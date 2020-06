Sindicato de Inparques: Abastecen a Caracas con agua de los pozos del Parque del Este

Advierten que el agua puede no estar apta para el consumo humano Credito: EU

09-06-20.-Hace más de dos años, Hidrocapital tomó el control del único pozo que se mantenía funcionando dentro del Parque del Este, ubicado en el estacionamiento 2. En las cercanías de este pozo se encuentra un llenadero donde cisternas del ente intentan abastecerse para solventar la crisis con el servicio de agua en Caracas, según denunció Marlene Sinfontes, representante del Sindicato de Trabajadores de Inparques.



Luego que a través de las redes sociales publicaran un vídeo de camiones de cisternas que se abastecían de uno de los pozos ubicados dentro de las áreas del Parque del Este, el pasado 28 de mayo, se supo que Hidrocapital intenta abastecerse de los pozos para solucionar y llevar agua a las comunidades caraqueñas.



El Parque del Este cuenta con 10 pozos que se hicieron para abastecer la colección de botánica y para cuidar sus engramados, por lo que Sinfontes, aseveró que "deberían abocarse a solucionar el problema con el vital líquido y no ha sacar todo el agua al Parque".



El sindicato de Inparques, cuestionó si el agua que extraen de estos pozos a través de los llenaderos está en condición para el consumo humano.



Desde el momento que Hidrocapital intervino el pozo comenzaron los problemas para el Parque del Este. Anteriormente cuando Inparques tenía el control, sus trabajadores estaban al pendiente que éstas cisternas prestarán el apoyo en aquellas áreas donde el agua no llegaba, debido a que "el sistema de riego no sirve", así lo hizo saber el sindicato.



A finales del año pasado, el personal de obrero de Inparques logró el funcionamiento de otro de los pozos pero con remiendo, a lo que la ambientalista mencionó que "no ha habido un interés real por parte de las autoridades para poner agua a todos las áreas del parque".



"El Parque del Este lo están sacrificando, el Parque no es un Sistema Tuy para abastecer de agua a la Gran Caracas", aclaró Sinfontes. Del mismo modo, responsabilizó a Inparques de no garantizar la preservación y cuidado de este espacio recreativo para los caraqueños.



Por último, cabe destacar que cada camión cisterna es de 30 mil litros y según el Reglamento para Parques de Recreación establece que está prohibido el tránsito de vehículos dentro del Parque.

