Fiscalizan a transportistas para evitar el desvío de gasolina subsidiada

Credito: ÚN

05.06.20 - La Misión Transporte Venezuela y el Ministerio de Transporte toman medidas y estrategias para garantizar que no se desvíe el uso del combustible en las unidades de servicio público, informó el ministro Hipólito Abreu.



Explicó que a través de las mesas de seguimientos se evalúan los mecanismos de supervisión y fiscalización en el territorio nacional, con el objeto de garantizar que el combustible sea utilizado para prestar el servicio público en las regiones y no para el contrabando.



Indicó que nació la figura de los fiscales populares, quienes velan por garantizar que no se desvíe el consumo de combustible que surten las unidades.



“Se está realizando un estudio promedio del consumo en las unidades de transporte para cada una de las regiones, a fin de que no se desvíe el combustible y así garantizar que el mismo sea utilizado para prestar el servicio público. La mesa de trabajo permite que de manera consensuada y estructurada se supervise el abastecimiento de combustible al sector transporte público y de carga”, dijo.



Aseveró que no está planteado el ajuste de tarifas para el transporte público. “De manera continua estamos haciendo una serie de evaluaciones de precios acordados, estructura de costos, incidencia evaluación y supervisión para que no se incremente el valor del pasaje en las rutas”, afirmó.

