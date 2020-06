Vicepresidenta Rodríguez insta a la justicia actuar por crímenes de Guaidó sobre activos venezolanos

03.06.20.- La vicepresidente Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó este martes de criminal el intento del diputado de derecha de la Asamblea Nacional (AN) de robar los activos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), tras anunciarse la emisión de $750 millones en notas garantizadas con activos de la compañía."En realidad la camarilla criminal encabezada por Juan Guaidó debe rendir ante la justicia su pillaje vandálico por los activos de PDVSA y sus filiales en el exterior, del oro de la Nación y los activos financieros! Venezuela jamás se rendirá en la defensa de sus intereses y derechos", escribió Rodríguez en la red social Twitter.El mensaje fue acompañado por una publicación realizada el economista Francisco Rodríguez, quien solicitó al "gobierno interino" de Guaidó - quien se autoproclamó como "presidente encargado" de Venezuela - una explicación de por qué no fue presentada esta acción ante la Asamblea Nacional."CITGO anuncia que emitirá $750 millones en notas garantizadas con activos de la compañía. El gobierno interino debe aclarar por qué esta operación no fue presentada ante la Asamblea Nacional para su autorización a pesar de poner activos de la nación en garantía", escribió Francisco Rodríguez en la red social.A finales de mayo, Venezuela denunció que el diputado opositor Juan Guaidó en combinación con el gobierno de Estados Unidos vendieron bienes de CITGO a un valor de 1.200 millones de dólares, mediante una ilegal decisión de un tribunal estadounidense.