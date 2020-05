(VIDEO) Cachan a gobernador de Nueva Esparta perreando en plena cuarentena

Las reacciones y críticas contra Alfredo Díaz, actual gobernador de Nueva Esparta no han dejado de llover, luego de que apareciera por las redes un video en donde se le ve bailando en un estilo que se conoce popularmente como "perreo", pero mas allá de las contorsiones y movimientos del mandatario del estado insular, los internautas cuestiona que el mandatario estatal estaría violando la cuarentena social decretada por el gobierno nacional para evitar la propagación de la pandemia del covid-19.

Alfredo Díaz miembro del partido Acción Democrática, ha sido duramente sancionado por la opinión pública debido a que el estado que gobierna es el mas afectado con una cifra de 139 contagiados del total de 504 reportados a nivel nacional hasta este sábado 17 de mayo. Al parecer Díaz no ha seguido los protocolos ni medidas de protección contra el coronavirus dentro de la población neoespartana. Además el gobierno nacional le acusa de no colaborar con las investigaciones de rigor para el control del covid-19. Tal es el caso de la academia de Béisbol Roberto Vahlis que no detuvo los entrenamientos ni actividades durante la cuarentena, lo que la hizo convertir en uno de los focos de contagios mas exponenciales del país y con la anuencia de la doctora Carmen Hernández epidemióloga de la Oficina Regional de Salud en el estado Nueva Esparta.

Aunque en su defensa el gobernador neoespartano respondió ante estas acusaciones, "Te pregunto (Jorge Rodríguez), ¿quién les dio el salvoconducto, o quién los dejó ingresar y por dónde lo hicieron?" Además dejó saber que la epidemióloga no forma parte de su gabinete sino del Ministerio de Salud, desde el 14 de octubre de 2019 por orden del presidente Nicolás Maduro, confirmada en la Gaceta Oficial Nº 41.751 del 1º de noviembre de 2019.

Luego de esta crisis de salud debido a la expansión del coronavirus, surge este escándalo del jefe de estado regional bailando sin tomar las medidas preventivas como lo es el uso de la mascarilla y el distanciamiento social.