Ex alcalde Jhonnathan Marín financió a los terroristas Antonio Sequea Torres y Víctor Pimienta

El alcalde de Guanta, Jhonnathan Marín Credito: VTV

Orden de aprehensión emitida por tribunal penal contra Jhonnathan Marín Credito: Web MP

Caracas, 7 de mayo de 2020.- Por investigaciones que llevan adelante organismos de seguridad del Estado venezolano, se detectó a través de fuentes de inteligencia, que el ex alcalde de Guanta en Anzóategui, Jhonnathan Marín presuntamente ha financiado acciones terroristas y desestabilizadoras contra el gobierno legitimamente constituido en Venezuela, presidido por el Presidente Nicolás Maduro, a través de los ex militares Antoni Sequea Torres y Víctor Pimienta.



La información obtenida indica que durante los últimos tres anos, Marín sostuvo reuniones privadas en el Hotel Boheme, ubicado en la lujosa Zona-T de Bogota, con Sequea Torres y Pimienta, a quienes financiaba para cometer actos de terrorismo contra el gobierno venezolano.



Los ex militares Sequea y Pimienta, ayudaron a Marin a escapar por la frontera terrestre con Colombia en 2017, luego de que el Ministerio Público lo investigara por estar incurso en delitos de corrupción contra la estatal petrolera PDVSA.



El mencionado ex alcalde en complicidad con funcionarios de Pdvsa, creó empresas de maletin, con las cuales desfalcaron miles de millones de dólares con contrataciones que sobrefacturaban precios por supuestos servicios prestados.



Actualmente, el ex alcalde Marin, se encuentra prófugo de la justicia venezolana, toda vez que está siendo solicitado por el tribunal 21 de control del Area Metropolitana de Caracas por la presunta comisión de los delitos de Peculado Doloso Impropio y Asociación para delinquir en detrimento de la industria petrolera venezolana.