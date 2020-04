Venezuela: Con el dólar disparado llegan los abusos de especulación y remarcajes de precios

23.04.20 - El precio del dólar paralelo en Venezuela ha registrado esta semana unas alzas bastante elevadas por día, lo que ha llevado a los grandes y pequeños comercios ha realizar remarcaje de precios en sus productos. Incluyendo en la mercancía de los depósitos que fueron compradas con anterioridad.



La tarde de ayer miércoles el paralelo subió Bs.S 15.019,57 ubicándose el dólar en Bs.190.020. Y allí mismo los comercios de Venezuela volvieron a subir el valor de sus productos, al que ya les habían cambiado el precio en horas de la mañana.



La población venezolana que es la afectada por el sobreprecio y especulación se quejan desde los distintos comercios. En este sentido, algunos detallan lo rápido que ajustan el valor de los productos.



En las panaderías de Caracas en horas de la mañana del miércoles un pan campesino tenía un costo de entre 70.000 y 85.000 Bs, mientras que la canilla oscilaba los 40.000 Bs.



Pasada la 1:00 p.m. ya el precio del pan había cambiado y costaba un campesino, el más barato, 120.000 Bs, mientras que la canilla pasaba los 65.000 Bs.



Los precios de la carne también se incrementaron notablemente, el kilo de carne sobrepasó la barrera de los 700.000 Bs. mientras que el kilo de pollo entero estaba por encima de los 350.000 Bs.



Frutas, verduras y hortalizas también triplicaron sus precios. Ya incluso ni el pagar en efectivo hace que la compra te salga más económica.



Los productos de higiene personal y limpieza no escaparon a esta situación. Un champú pequeño de 200 ml, el más económico pasa de los 300.000 Bs; un jabón de lavar en polvo de 250 gramos está por encima de los 180.000; un paquete pañales de 9 unidades en los chinos ya pasó los 300.000 Bs cuando hace 2 días el precio era de 195.000 Bs.



Ante esta situación, los venezolanos hacen un llamado no solo al Gobierno Nacional para frenarla especulación en los precios que tienen los comerciantes; si no también a la consciencia en los tiempos que vive el mundo ante la pandemia.



El venezolano tampoco se explica cómo es que el dólar sigue subiendo en estos momentos donde las fronteras están cerradas, y la importación, compra y venta de productos se ha reducido.



Para este jueves se espera que los precios sigan aumentando una vez que las cuentas de monitoreo reflejen la nueva cotización de hoy, la cual se espera sobrepase los 200.000 Bs.



Recordemos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, prometió el miércoles en cadena nacional poner mano dura y atajar lo que denominó como «una especulación brutal».