(VIDEO) Director del Cicpc rechaza acusaciones sobre su relación con presuntos narcotraficantes

23-04-20.-El director del Cicpc, Douglas Rico, se pronunció este miércoles sobre las acusaciones del ex director de la Policía Municipal de San Diego, Salvatore Lucchese, sobre su presunta vinculación con el caso de los narcos de Punto Fijo (Falcón) y Valencia (Carabobo).

En un video publicado en la plataforma YouTube, Rico, quien afirmó conocer a Orlando Silva, uno de los detenidos por el Conas y calificó de ataques viscerales los señalamientos hacia su persona.

"A mí no me desmoraliza ni me perjudica en lo más mínimo lo que tú digas. La gente que me conoce sabe de todas las mentiras. Esta explicación es para los que no me conocen, no para ti, a ti no tengo que darte ninguna", aseguró Rico.

El funcionario afirmó que solo saldrá del Cicpc si así Nicolás Maduro, presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, le pide el cargo, pero no por comentarios en las redes sociales.

"Aquí hay demasiada dignidad, yo no voy a salir por la puerta de atrás", aseguró.

"Los ex funcionarios resentidos que están contigo salieron de aquí con las tablas en la cabeza, por la puerta de atrás. Yo no voy a salir por la puerta de atrás. Si tengo que separarme del cargo, será porque el presidente lo decida, no por la guerra sucia que estás haciendo", expresó.

Negó que Orlando Silva haya sido detenido en su oficina del CICPC y admitió haberse fotografiado con Silva, quien ahora está detenido por presuntamente integrar una red de tráfico de drogas en Falcón y Carabobo. Silva "Tiene más de 20 años en la institución", agregó.

"Le pido a Dios que te envíe una lluvia de agua bendita, porque ningún padre aquí te puede exorcizar. No importa lo que escribas, porque no lo voy a leer", puntualizó.

El director del Cicpc señaló, además, que no es cierto que Raúl del Gallego, también detenido por el Conas, estaba escondido en su oficina cuando lo detuvieron, y que tampoco allanaron su casa para buscarlo.

El 15 de abril, en un operativo del Conas en Valencia, Silva y Del Gallego, funcionarios del Cicpc, quedaron detenidos por presuntamente formar parte de una red de narcotráfico que opera entre Punto Fijo y Valencia.

El pasado lunes fueron destituidos dos altos cargos del estado Carabobo por estar presuntamente relacionados con un decomiso de cocaína y varios funcionarios de Pdvsa en Falcón por utilizar embarcaciones para el narcotráfico.

También fue detenido un líder del partido Vente Venezuela en Falcón durante una operación antidrogas desarrollada en Punto Fijo.