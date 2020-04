(VIDEO) Gobernador Lacava advierte a quienes venden gasolina ilegalmente: "No me voy a calar esta vaina"

07-04-20.-El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, informó este martes a través de un video publicado en su cuenta en Instagram que tres funcionarios fueron detenidos por vender gasolina en dólares durante la cuarentena nacional.Los funcionarios usaban una ambulancia para abastecerse de 200 litros de gasolina, que posteriormente descargaban en pimpinas. Luego estas personas volvían a la estación de servicio para llenar de nuevo los tanques. Hacían 3 o 4 viajes diarios, aseguró el gobernador.Lacava advirtió a todos trabajadores o funcionarios del Estado, policías, militares y corruptores vinculados en este tipo de hechos: "Me llevo al representante de las autoridades y me llevo al corruptor y los presento en fiscalía”, aseguró.“Se los digo a todos, venga de donde venga, esté en donde esté, si lo agarro en esta jugada de la gasolina se la voy a hacer pasar muy mal. Aquí nos estamos desintegrando en esta situación para venir a calarnos a estos MMg q quieren hacer su agosto con el escenario actual. Repito voy a ser implacable cuando pesque a los infractores...No me voy a calar esta vaina...Ya saben guerra avisada no mata soldados y si lo mata es por ...aquí nadie se rinde", advirtió.