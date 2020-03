EEUU dice estar dispuesto a negociar con Maduro pero sólo si se trata de su salida del poder

31-03-20.- Estados Unidos aseguró este lunes que su presentación de cargos por narcoterrorismo contra el Presidente de Venezuela Nicolás Maduro supone un "incentivo" para que su entorno le traicione, y dijo que aún está dispuesto a negociar con él, pero solo si se trata de su salida del poder.



En una conferencia telefónica con un reducido grupo de medios según, la agencia Efe, un alto responsable estadounidense advirtió de que Maduro y los otros catorce venezolanos requeridos por la Justicia estadounidense "se arrepentirán dentro de seis meses si no aprovechan la oportunidad que tienen hoy".



"La historia ha demostrado que a aquellos que no cooperan con las autoridades estadounidenses no suele irles bien", dijo el funcionario, que pidió el anonimato y que puso como ejemplo los casos del exdictador panameño Manuel Antonio Noriega y los capos de la droga Pablo Escobar y Joaquín "El Chapo" Guzmán.



Hasta ahora, la Casa Blanca había apostado parte de su estrategia contra Maduro a la posibilidad de que Padrino u otras figuras clave del chavismo dieran la espalda al mandatario, y algunos analistas creen que esos funcionarios verán todavía menos motivos para hacerlo ahora que están en el punto de mira de la Justicia de EEUU.

Preguntado al respecto, el citado funcionario estadounidense discrepó con esa teoría y afirmó que Padrino y el resto de acusados deberían darse cuenta de que "cooperar con las autoridades estadounidenses" les dará "mejores resultados" que quedarse con Maduro.



"Creo que esto proporciona una oportunidad y un incentivo, francamente, para que haya una solución" a la crisis política venezolana, opinó la fuente.



Además, aconsejó a las figuras del chavismo que "no están acusadas" por la Justicia estadounidense que "cooperen" con Juan Guaidó.



"Esos asesores de Maduro deberían contribuir al llamamiento de Guaidó a formar un Gobierno de emergencia nacional" ante la crisis del coronavirus, explicó la fuente, quien matizó que Cabello y los otros acusados por Estados Unidos no serían integrantes aceptables de ningún Ejecutivo de transición.



El Departamento de Estado anunció hoy una propuesta de eliminar sanciones si Venezuela establece un gobierno de transición sin Maduro y sin Guaidó.



Con información de Efe.