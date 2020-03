Fiscal Saab: Presos 21 integrantes de banda en Zulia. Extorsionaban a personas a cambio de no atentar contra su familia

El fiscal general de la República, Tarek William Saab Credito: Archivo

04-03-20.-El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este miércoles sobre la detención de Wilker Álvarez Villalobos, integrante de la Banda de Los Meleán, con lo que suman 21 miembros de esta organización criminal privados de libertad hasta la fecha.



Desde las instalaciones del Ministerio Público en Caracas, el Fiscal General resaltó la aprehensión de Villalobos a manos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana; ocurrida en Maracaibo por extorsionar a una persona por miles de dólares, a cambio de no atentar contra su familia.



Las investigaciones coordinadas por el Ministerio Público determinaron que Álvarez Villalobos era “el encargado de suministrar información sobre víctimas y recibir el cobro de las extorsiones realizadas por Didier Darío Trejo”, quien se encontraba detenido en el Retén de El Marite; explicó Saab.



En tal sentido, Álvarez Villalobos y Trejo “forman parte de una estructura criminal más grande, conocida como la Banda de Los Meleán, dedicada a la extorsión, el robo de vehículos, homicidios, actos terroristas, robo de viviendas y tráfico de estupefacientes, entre otros”, reveló el alto funcionario.



De igual forma, “se pudo determinar que este extorsionador (Trejo), quien fue condenado por delitos graves a la propiedad en Lara, y se encuentra en fase de juicio en Zulia por homicidio, incluso lograba salir de su sitio de reclusión para perpetrar delitos”, añadió el titular de la acción penal.



El Fiscal General apuntó la importancia de este caso debido a que el Ministerio Público “estableció la vinculación entre el interno y su cómplice fuera del penal”. En tal sentido, reiteró que “para este tipo de sujetos no puede haber ningún tipo de beneficios. No tienen ninguna cualidad para regenerarse”.



Saab agregó que Trejo ha sido trasladado de centro de reclusión, y que ha dado instrucciones “para que sea nuevamente judicializado por estos delitos y tenga la máxima condena”.



Casos en Apure y Guárico



Como parte de la lucha institucional contra la extorsión, el Fiscal General informó también sobre la detención de siete personas vinculadas a la banda de El Fiebre, que operaba entre los estados Apure y Guárico.



Saab adicionó que el grupo “estaba extorsionando a un funcionario público por decenas de miles de dólares”.



En tal sentido, el titular de la acción penal indicó que entre los detenidos resaltan “un fiscal de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, una coordinadora de Salud de Mercal en Apure y una secretaria del Concejo Municipal de la Alcaldía de San Fernando”.



Con respecto a estos hechos, el alto funcionario indicó que los detenidos fueron imputados como presuntos cooperadores inmediatos en el delito de extorsión y por el delito de asociación para delinquir.



Para el alto funcionario resulta “inaceptable que funcionarios públicos se unan a bandas delictivas y contra ellos también irá todo el peso de la ley”.



Balance de gestión



El Fiscal General declaró que desde su llegada al Ministerio Público se registraron “un total de 4.084 casos de extorsión y secuestro ingresados en nuestro sistema”.



Asimismo “se han presentado 3.642 imputaciones, se han realizado 1.387 acusaciones y se han obtenido 688 sentencias condenatorias”, detalló.



Descongestionamiento



A su vez, el Fiscal General ofreció detalles sobre los avances alcanzados por la mesa interinstitucional de alto nivel formada por el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia, el Defensor del Pueblo, el Ministro del Poder Popular para la Defensa, el Ministerio del Poder Popular para el Sistema Penitenciario, entre otros, para atender el hacinamiento en centros de detención preventiva.



Como parte de estos encuentros, se lograron en el Área Metropolitana de Caracas, Táchira, Zulia, Miranda, Anzoátegui y Carabobo 1.190 audiencias, 1.056 asistencias jurídicas, se otorgaron 577 medidas cautelares, 10 libertades plenas y 19 medidas humanitarias.



De igual forma, se contabilizaron 486 admisiones de hechos, 562 privativas de libertad, se trasladaron 140 penados a centros penitenciarios y 10 adolescentes a entidades de atención.



Se practicaron también 100 reconocimientos médico legales, se coordinaron 63 atenciones médicas en centros hospitalarios y 488 valoraciones médicas por medicina general. Además, se suministró alimentación e hidratación a 2.100 privados de libertad y se entregaron medicamentos a 400 de ellos.