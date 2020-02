Rafael Ramírez: Maduro, asume tu responsabilidad, "jod...a PDVSA”

Rafael Ramírez Credito: Archivo

20-02-20.-El exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, señaló este jueves a través de su cuenta en la red social Twitter que Nicolás Maduro acabó con Petróleos de Venezuela (PDVSA) y “ahora está desesperado porque no tiene cómo responder al caos económico que produce la falta de ingresos petroleros”.



“Ahora le hecha la culpa a Chávez, a mí y a los trabajadores petroleros. Maduro asume tu responsabilidad: jodiste PDVSA”, indicó.



“Un Maduro histérico quiere borrar la historia de la nueva PDVSA Roja Rojita, la PDVSA del pueblo, de la plena soberanía petrolera. No Nicolás, tú eres el único culpable de este desastre podrido en que ha convertido a PDVSA”, aseveró.



Asimismo, reprochó: “Nicolás deja quieto a nuestro querido Alí Rodríguez no lo sigas usando. No sigas culpando a Chávez, ni a nosotros, ni a los trabajadores de tu desastre. Te reto a un debate. Hablemos de petróleo, PDVSA y corruptelas”.



A su juicio, militarizar más a PDVSA bajo el liderazgo de “un criminal internacional terminará de enterrarla”.



“Maduro acostumbra a endilgarle sus fracasos a terceros. Solo es leal a sus intereses. ¡Cuidado y por su rotundo fracaso, Quevedo no termina preso como Eulogio Del Pino!”, comentó.