Fiscal Saab anunció detención de exfuncionarios de Industria Chino Venezolana de Taladros y Pdvsa Industrial por corrupción

El fiscal general de la República, Tarek William Saab Credito: Archivo

(Caracas, 14 de febrero de 2020) El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra el exdirector de la Industria Chino Venezolana de Taladros, José Rincón Aguilera y el exgerente de Seguridad de Pdvsa Industrial, Fernando León Ferreira Guzmán por su responsabilidad en la sustracción de 213 bobinas de acero galvanizado.



Dicho material pertenece a la empresa Plantas Móviles de Venezuela, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.



En una rueda de prensa ofrecida en la sede principal del Ministerio Público, Saab informó sobre esta nueva trama de corrupción detectada en octubre de 2019, que ha producido un daño estimado 6 millones 390 mil dólares.



En este sentido, José Rincón Aguilera fue detenido el pasado jueves por la presunta comisión de los delitos de corrupción propia, peculado doloso propio y agavillamiento. También fue detenido Jeanfranklin Marcano, chofer de Pdvsa Industrial, bajo los mismos delitos.



Las bobinas “estaban almacenadas en los patios de la Industria Chino Venezolana de Taladros, ubicados en Palital, municipio Independencia del estado Anzoátegui”, indicó Saab, quien detalló que las mismas eran utilizadas por la citado empresa para la construcción de techos, galpones y hangares.



Asimismo, Saab indicó que cada uno de estas bobinas pesa 2 toneladas, es por ello que para su movilización son necesarias grúas o montacargas para levantarlas y camiones con capacidad para trasladar ese peso.



“La investigación preliminar arrojó que José Rincón, exdirector de la mencionada empresa de taladros, en concierto con Fernando Ferreira, ex gerente de Seguridad de PDVSA, verdaderos delincuentes, permitieron que sujetos aún por identificar, sustrajeran de manera progresiva las referidas bobinas”, expresó el Fiscal General.



Durante julio de 2018 el exdirector de la Industria Chino Venezolana de Taladros había impedido a la presidenta de la empresa Plantas Móviles de Venezuela el acceso al lugar de almacenamiento de las bobinas bajo el argumento de la falta de documentación que acreditara la propiedad; posteriormente esta misma persona se negó a facilitar un montacargas para el traslado de 2000 bobinas durante el año 2019 y tras esto renunció. En octubre de 2019 fue detectado el robo de las bobinas faltantes.



Saab especificó que “el pasado 7 de octubre de 2019 fue retenida en un punto de control de la Guardia Nacional Bolivariana, una gandola que transportaba parte del material. Quienes la trasladaban mostraron unas guías firmadas por el ciudadano Fernando Ferreira, las cuales carecían del sello húmedo de la empresa, en consecuencia se produjo la retención del vehículo”.



“El propio Ferreira llamó al puesto de control indicando que se debía permitir la circulación de dicho material, en virtud de que estaba autorizada por su persona y un supuesto ministro”, detalló Saab.



Después se verificó que no existía autorización para el traslado del material.



Depuración institucional



Por otra parte, el Fiscal General anunció que el Ministerio Público logró la detención de Diego Alejandro Flores Navas, exfiscal Superior del estado Falcón y solicitó orden de aprehensión contra Darwin Padilla, escolta del ex Fiscal Superior, Carlos Chirinos exfiscal 14º de Falcón y los abogados Nino Gómez y Félix Patiño por su presunta responsabilidad en la extorsión a un comerciante.



Esta situación fue detectada tras la denuncia del comerciante Kharim Jusef, quien explicó que fue víctima de la extorsión del exfiscal Superior del estado Falcón.



“El comerciante Jusef estaba negociando la compra de 600 bultos de harina de maíz para su supermercado, cuando fue detenido porque esa harina que se estaba negociando supuestamente, según decía este exfiscal Superior, era producto de un robo”, explicó el Fiscal General.



Flores se habría reunido con los abogados Nino Gómez y Félix Patiño, quienes más adelante le solicitarían a Jusef 40 mil dólares para solucionar su situación judicial.



Mientras, Jusef fue abordado también por el exfiscal 14º de la referida entidad federal, Carlos Chirinos, como enlace de Flores quien le indicó que para imputarle un delito menos grave debía pagar 20 mil dólares además de una camioneta Toyota Merú, valorada en 11 mil dólares.



Explicó el Fiscal General que Jusef entregaría en las afueras del tribunal 5 mil dólares como requisito para iniciar la audiencia en donde le imputarían un delito menor, y otros 15 mil dólares se los entregó a Padilla, escolta del ex fiscal superior, luego que le fue otorgada una medida cautelar sustitutiva de libertad.



Por otra parte, el 13 febrero fue solicitada una orden de aprehensión contra la abogada Ibelize Ramos, fiscal auxiliar 7º de Carabobo con Competencia en Materia de Delitos Comunes por Omisión de la actuación fiscal.



Tras una revisión se encontró incongruencias de datos y fechas relacionados a dos causas por lo que se realizó una investigación más profunda que dio como resultado 18 causas más bajo esta misma situación.



“Cuando se le preguntó el motivo del error manifestó haberse equivocado en esas, pero ¡oh sorpresa! también en otras 18 causas, que son 18 expedientes, que son 18 casos los cuales había olvidado supuestamente, dice ella, en una gaveta, razón por la cual omitió presentar el acto conclusivo en el lapso establecido”, expresó Saab.



Balance contra la corrupción interna



Finalmente, el Fiscal General informó al país sobre los adelantos que realiza el Ministerio Público en el combate contra la corrupción dentro de la institución con “la judicialización de 187 funcionarios del Ministerio Público, de los cuales 57 se encuentran con medidas privativas de libertad, 14 ya han sido condenados y los demás se encuentran judicializados algunos con medidas cautelares y otros en proceso de investigación”.