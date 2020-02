Encarcelan de nuevo en Venezuela a exdirectivos petroleros cuya liberación reclama EEUU

6 enero 2020 - Seis exdirectivos petroleros -cinco de ellos con la doble nacionalidad venezolana y estadounidense- fueron encarcelados nuevamente por las autoridades venezolanas, casi dos meses después de recibir arresto domiciliario, denunciaron este jueves 6 de febrero sus familiares y una ONG.



Según esas versiones, la noche del miércoles agentes del servicio de inteligencia (Sebin) se llevaron de sus viviendas a los antiguos ejecutivos del refinador Citgo, filial en Estados Unidos de la estatal venezolana PDVSA, y los recluyeron en la sede del organismo en Caracas.



"Creemos que están detenidos en la prisión del Helicoide. Condenamos esta acción cruel e indefendible y exigimos que su larga e injusta detención llegue a su fin y que se les permita salir de Venezuela", dijo a periodistas Elliott Abrams, representante especial de Estados Unidos para Venezuela.



Washington, que tilda al mandatario socialista Nicolás Maduro de "dictador", ha reclamado antes la excarcelación de los exjerarcas, aprehendidos el 21 de noviembre de 2017 tras ser llamados a reuniones en Caracas.



A Tomeu Vadell, exvicepresidente de Citgo, de 60 años, y uno de los cinco con doble nacionalidad, "se lo llevaron sin aviso, padece problemas cardíacos y estamos muy preocupados por su salud", declaró a AFP la mayor de sus tres hijos, Verónica Vadell.



"Por los momentos no sabemos cómo está. Ni familiares, ni el abogado han podido verlo. Tampoco nos han dado explicación de por qué lo volvieron a arrestar", relató Vadell.



Por su parte, Alirio Rafael Zambrano, hermano de Alirio y José Luis Zambrano, también exvicepresidentes de la filial, demandó "saber sus paraderos" y exigió "su libertad".



"Sospechas" de EEUU



El director de la oenegé de derechos humanos Foro Penal, Gonzalo Himiob, aseguró a la AFP que a los procesados por presunta corrupción "se los llevaron (...) supuestamente, para resolver una denuncia (acusación)".



Las autoridades venezolanas no se han pronunciado al respecto.



Junto con Vadell y los hermanos Zambrano fueron apresados nuevamente el expresidente de Citgo José Ángel Pereira y los exvicepresidentes Jorge Toledo y Gustavo Cárdenas.



Son acusados de peculado doloso, lavado de dinero y asociación para delinquir, entre otros delitos.



Tras dos años de prisión, sus abogados solicitaron una revisión de las medidas privativas de libertad y obtuvieron el arresto domiciliario el 9 de diciembre.



La vuelta a la cárcel de los exdirectivos se produjo el mismo día en que el presidente estadounidense, Donald Trump, recibía en la Casa Blanca al opositor venezolano Juan Guaidó, a quien un día antes había invitado a su discurso sobre el estado de la Unión en el Congreso.



Durante esa alocución, Trump presentó a Guaidó como el mandatario legítimo de Venezuela y prometió "aplastar la tiranía" que, según él, encabeza Maduro, quien lo acusó el miércoles de conducir a su país a un "conflicto de alto nivel contra Venezuela".



Preguntado sobre la posibilidad de que el encarcelamiento de los exejecutivos haya sido una represalia por la visita de Guaidó a Washington, Abrams respondió: "El momento genera sospechas, pero no puedo especular por qué sucedió ahora".



En el marco de su ofensiva contra Maduro, Washington otorgó a Guaidó -reconocido como presidente encargado por medio centenar de países- el control de Citgo, lo que el líder socialista denuncia como un "robo".

