UPP89 solicitó referendo revocatorio a Erika Farías y José Vicente Rangel Avalos

Reinaldo Quijada Credito: UPP89

05-02-20.-La organización con fines políticos, Unidad Política Popular 89 (UPP89) que la semana pasada acudió ante el CNE para solicitar la activación del procedimiento de Referendo Revocatorio a varios alcaldes, consignó nuevos escritos, ante el ente comicial, para promover el mismo recurso constitucional, establecido en el artículo 72 de la CRBV, contra la alcaldesa del municipio Libertador del Distrito Capital, Erika Farías y contra el alcalde del municipio Sucre, del Estado Miranda, José Vicente Rangel Avalos.



En Rueda de Prensa que contó, entre otros dirigentes de la mencionada organización, con la vocería de Reinaldo Quijada, Coordinador Nacional, Reinaldo García, Coordinador del Distrito Capital y José Luis Castañeda, Coordinador del Estado Miranda, presentaron los escritos que fueron entregados en el CNE.



Reinaldo Quijada señaló que es necesario “crear precedentes contra la impunidad, la indolencia y la ineficiencia. La ciudad está abandonada. Pareciera no haber autoridades municipales. Uno va de oeste a este de la ciudad y observa el mismo paisaje de desolación. Estos alcaldes cuentan con el apoyo del Ejecutivo Nacional y, sin embargo, no se percibe acción de gobierno. Caracas es hoy día una ciudad lúgubre, apagada y sucia”.



Por su parte, Reinaldo García, Coordinador del Distrito Capital de la UPP89, calificó la gestión de la alcaldesa Erika Farías de “deplorable”. En este sentido, afirmó que “Caracas ha sufrido los estragos de la desidia. Temas que son competencia del municipio como la vialidad urbana, el ordenamiento del tránsito vehicular y peatonal, el transporte público urbano, la recolección de basura, los servicios de agua potable y aguas servidas, el gas doméstico, el alumbrado público y el servicio de electricidad, la presencia de niños de la calle, la inseguridad, entre otros, no conocen gestión alguna”. “¿De qué se ocupa la alcaldesa Farías? Nadie sabe”, afirma.



El panorama que describe el Coordinador Regional del Estado Miranda, del este de la ciudad capital, en sus palabras, no difiere mucho del panorama del oeste. A juicio de Castañeda, el alcalde José Vicente Rangel Avalos no pareciera conocer las competencias propias del municipio, las cuales están establecidas en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. En este sentido, agrega a lo expuesto por su par capitalino, lo siguiente: “El hospital Pérez de León está en un estado de abandono, la gestión municipal no promueve la economía y el comercio, y por el contrario propicia la quiebra de muchos negocios con cargas impositivas excesivas, los servicios de aseo y vertederos son demasiado costosos con relación al servicio que prestan, no hay interés por la promoción del deporte y, quizás lo más lamentable, la ausencia física del alcalde, su desconexión con el pueblo, no se le ve por ningún lado. Es un alcalde invisible”.



Finalmente, Quijada, hizo un llamado a las organizaciones con fines políticos y a las agrupaciones de ciudadanos y ciudadanas a adherirse al revocatorio como lo permite la ley. “Está lucha por adecentar la ciudad capital es una lucha de todos”, expresó, invitando a la participación.