En Miami Guaidó fue señalado por exseguidores que lo calificaban de estafador y farsante

2 Feb. 2020 - Un grupo de venezolanos residenciados en Miami, Estados Unidos, repudiaron la visita del expresidente de la Asamblea Nacional (AN) en desacato, Juan Guaidó, como parte de su supuesta gira internacional que lo llevó a varios países aliados de la administración de Donald Trump.



A pesar de su promocionada visita al país norteamericano, Guaidó no fue recibido por el presidente estadounidense Trump, principal promotor de la autoproclamación del dirigente de la derecha el 23 de enero de 2019.



Al evento político que tuvo lugar en el Miami Airport Convention Center de Florida, acudieron varias mujeres portando pancartas en rechazo a la presencia del autoproclamado presidente, al que calificaron de “farsante”.



“Hay que gritarlo fuerte y claro #GuaidoEstafador y farsante; sigue vendiendo humo, decir que en Venezuela se cuenta con los militares, solo demuestra que no tiene la voluntad y deseo de derrocar la tiranía”, aseveró Mónica Guerrero a través de la red social Twitter, quien también se apostó a las afueras del centro de convenciones.



Otro usuario de la referida red, Carlos Caballero, resaltó el poco éxito y asistencia de personas, así como personalidades políticas e influencers afines al movimiento anti venezolano y cubano, que hacen vida en Miami.



“Tal vez fueron pocos, pero por lo menos ya son ¡Antes no era nadie! Hasta que yo solo me manifesté con mi pancarta. Y esa es la ciudadanía que se necesita, crítica, pensante, exigente, no basta solo con darle la espalda a los políticos. Gracias @Re_conecta #Guaidoestafador”, señaló en su mensaje.



Por su parte, el corresponsal del periódico español ABC en EEUU, David Alandete, reiteró que el mandatario estadounidense decartó reunirse con el líder de la ultraderecha venezolana, en cambio prefirió ir a “pasarse la mañana jugando a golf”.



“No se verá con Guaidó en Miami. A la prensa se nos ha notificado que ya no tiene agenda hoy. Mañana tiene fiesta para ver la Super Bowl a las 18.00 Venezuela”, puntualizó el reporte.



De igual forma, el dirigente anticomunista cubano-venezolano, Robert Alonso, fue impedido de ingresar al evento para entregar volantes contra Guaidó, a quien acusó de “mentiroso”.



“Fue a repartir volantes en el hotel donde Guaidó se presentará ante exiliados venezolanos en Miami. Llevó volantes diciendo «La solución de Venezuela no pasa por Cuba. Los organizadores lo mandaron a sacar”, aseguró el comunicador Daniel Lara Farías.

