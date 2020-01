Diputado Parra exige a EEUU que revele nombres y ONG que financiaron a la oposición

el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Luis Eduardo Parra.

29 enero 2020 - El presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, apoyado por el oficialismo y la oposición disidente, aseguró en entrevista a VTV que “luchará por la verdad y saber quiénes recibieron recursos y cómo fue el manejo inescrupuloso del dinero que entregó el gobierno de EE UU como ayuda humanitaria”.



“No vamos a aceptar que se juegue con la necesidad del pueblo mientras ese dinero que está destinado para precisamente atender la emergencia humanitaria compleja, sea totalmente desvirtuado y desviado a fondos e intereses de grupos políticos y sectores económicos que lógicamente deben dar la cara al país”, expresó.



Parra ratificó que como único presidente electo legítimamente en el Poder Legislativo trabajará para que el pueblo venezolano sepa quiénes manejaron de forma ilícita tanto dinero y producto de eso provocaron hechos de corrupción que afectaron la institución parlamentaria.



Destacó que el gobierno de EE UU ha admitido que entregó y asignó abundantes recursos, pero ese dinero no ha resuelto ninguna de los problemas existentes en el país.



“Hicimos debate franco para avanzar y saber dónde fueron a tener esos fondos. Le decimos a Estados Unidos que le agradecemos todo el apoyo que le ha dado a la diáspora venezolana pero también le tenemos que decir que tienen que pedirles cuentas en qué se invirtió ese dinero”, expresó.



Parra calificó como excusas del “diputado de Vargas”, que es el directivo saliente del Parlamento, refiriéndose específicamente al autoproclamado sin nombrarlo directamente, de que no manejó esos recursos, ya que evidentemente ocultan que sí hubo operadores que lo hicieron.



“Si no manejaba recursos allí habían uno implementadores que sí los recibían y también hacían asignación a ONG (Organizaciones No Gubernamentales) tanto de medios de comunicación como de activistas humanitarios, queremos saber los nombres de esas ONG”, reclamó.



El presidente del Parlamento invitó a avanzar hacia la transparencia institucional, “para reinstitucionalizar a este país precisamente hay que acabar con esos vicios y mafias que se han enquistado en las cúpulas del poder y estamos dispuestos a confrontar”.