Rafael Ramírez rechaza acusaciones de Jorge Rodríguez: "El 'bolichico' Betancourt es operador económico de Maduro y su entorno"

23-01-20.-El exministro y ex presidente de Pdvsa salió al paso de las acusaciones de Jorge Rodríguez quien afirmó que el llamado "bolichico" Alejandro Betancourt "se hizo rico gracias a Rafael Ramírez".



Jorge Rodríguez dijo este jueves que Rafael Ramírez estaba ligado al empresario Alejandro Betancourt quien ha sido acusado de irregularidades en contratos eléctricos en Venezuela.



"Jorge Rodríguez eres el colmo del cinismo. Quién se hizo millonario con contratos eléctricos fue tu testaferro Majed Khalil. Alejandro Betancourt es socio de ustedes en Pdvsa con la empresa mixta Petrozamora y en la Faja con una empresa de maletín de Malta. Tengo las pruebas", respondió Rafael Ramírez a Jorge Rodríguez a través de su cuenta en la red social Twitter



Rodríguez hizo mención a una nota de la agencia de noticias Reuters publicada en Aporrea en la que se señala que el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, sostuvo reuniones con el llamado "bolichico" Alejandro Betancourt en la que éste afirmó haber financiado al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para liderar los planes de la oposición venezolana en contra de la administración de Maduro.



"Jorge Rodríguez como no tienes memoria te recuerdo que fue a ti y Maduro que los brasileños les dieron 40 millones de dólares para la campaña electoral del 2012. Chávez no sabía nada, ustedes se los robaron. Cínico. Si quieres hablamos de eso. También tengo las pruebas", aseveró.



J"orgeRodriguez eres un miserable tú sabes que Alejandro Betancourt es un operador económico de Maduro y su entorno y que hay un juicio en Florida por los 1200 MM$ que se robaron de PDVSA en Dic. 2014. Que es socio de los rusos, pero ¡oh sorpresa! Trabaja para maduro y guaido", añadió.