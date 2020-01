Lento, agotador e inseguro son los viajes en el Metro de Caracas

Credito: Archivo

El Metro de Caracas dejó de ser la “solución del transporte” en la capital del país, cada día se acrecienta el deterioro generalizado del sistema de transporte subterráneo que afecta a más de 3.000.000 de personas que lo usan diariamente.



En el caso de la “Línea 1”, deberían funcionar 38 trenes, para que el tiempo de espera en el andén no exceda los 90 segundos. Sin embargo, según datos aportados por fuentes expertas consultadas por separado por “EFECTO COCUYO”, apenas están operativos unos 13 trenes, de modo que los usuarios están obligados a esperar aproximadamente 12 minutos. Pero el déficit puede aumentar: con 9 trenes, la espera se alarga a 15 minutos y con siete trenes llega hasta 18 minutos.



El tiempo de espera se puede alargar si se presenta una de las cinco fallas que se han identificado como más comunes: fallas de propulsión, fallas de acople, fallas en las zapatas frotadoras, déficit de fusibles HT y déficit de las pastillas de frenos.



El deterioro del Metro de Caracas ha llegado al punto de tener el Centro de Control de Operaciones, donde se coordinan todas las acciones del sistema de transporte, sin los equipos y la tecnología adecuados, con un personal mal pagado y trabajando en condiciones deplorables.



Otro de los problemas tiene que ver con la energía eléctrica que proviene de cuatro subestaciones de la Electricidad de Caracas y que luego es transformada en otras cuatro subestaciones de distribución y 47 de transformación, 72% de las fallas son atribuidas a deficiencias de suministro eléctrico.



Pero el problema del Metro de Caracas se percibe desde la llegada, cuando van a entrar los usuarios y los torniquetes no funcionan y aun cuando funcionaban no había ticket porque el material con el que los elaboran es importado. En la actualidad pocas veces se encuentran taquillas con ventas de ticket que luego son desechados por los milicianos o trabajadores del metro, por lo que el sistema es gratis y cada día más deplorable.



A la lentitud del sistema hay que sumarle también lo inseguro que se ha vuelto trasladarse en el metro o caminar por sus estaciones donde hay poca iluminación, sin aire acondicionado y un gran número de escaleras eléctricas fuera de servicio.



AÑADIDO: El link de la fuente original presenta inconvenientes al momento de intentar acceder, pues la página de Efecto Cocuyo se encuentra bloqueada desde los servidores de CANTV. Nosotros colocamos al final una dirección usando la página de navegación anónima proxy, que ayuda parcialmente a esquivar el bloqueo.



