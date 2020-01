Contralor Elvis Amoroso: Se inhabilitará a funcionarios que reciban dinero de Guaidó

El contralor general de la República, Elvis Amoroso.

18 Enero 2019 - La Contraloría General de Venezuela advierte que inhabilitará a los funcionarios que reciban dinero del líder opositor, Juan Guaidó.



“Se les hace seguimiento a las personas que están recibiendo el dinero de Guaidó y su banda de malandros, quienes serán inhabilitados y se les congelarán todos los bienes, incluyendo a los alcaldes que se están prestando para hacerle daño al pueblo venezolano”, subrayó el viernes el contralor general de Venezuela, Elvis Amoroso.



La Contraloría exigió en diciembre pasado a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) bloquear las cuentas de parlamentarios opositores imputados de corrupción, así como a un grupo de ciudadanos designados por Guaidó como directivos de empresas del Estado, fuera de esa nación sudamericana.



Amoroso también recalcó que la oposición vinculada a Guaidó se apropia indebidamente de los recursos que le dan para ayudas humanitarias y condenó la actitud del referido dirigente opositor por el robo de 1200 millones de dólares que le pertenecen a los venezolanos.



El contralor además deseó suerte al actual presidente de la Asamblea Nacional (AN), Luis Parra, quien sustituyó a Guaidó, y precisó que espera que la AN, bajo su gestión, se adecue al orden constitucional del Estado venezolano.



Estados Unidos desconoció la elección de Parra y la calificaron de un “golpe” parlamentario. Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) reconocieron a Parra como nuevo presidente de la AN.



Las declaraciones de Amoroso se dan en el contexto de una crisis política en el país, que se ha caracterizado por una fuerte polémica entre la oposición encabezada por Guaidó, luego de que éste se autoproclamara presidente encargado de Venezuela ilegalmente en enero del 2019.



Guaidó al autoproclamarse como presidente, fue reconocido por el Gobierno de Estados Unidos y de varios países pro-imperialismo, quienes en consecuencia desconocen la autoridad del Gobierno del presidente constitucional Maduro, profundizándose de tal modo la crisis política que padece Venezuela.

