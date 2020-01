Continúan "graves irregularidades" en FOGADE, denuncian trabajadores

Luego de la denuncia efectuada por los servidores públicos de FOGADE sobre lo que calificaron como una "descarada e inhumana mutilación de la Remuneración Especial de Fin de Año (REFA)" https://www.aporrea.org/trabajadores/n349835.html, las fuentes laborales de la información, que transmiten esta denuncia en ejercicio de contraloría social, reportan que la Presidenta de la institución giró instrucciones de no pagar ningún otro bono a los trabajadores en el mes de diciembre, para no cancelar ninguna diferencia y que en cambio, "ordenó entregar tres pollos y dos cartones de huevos para los funcionarios, aunque a su nuevo grupo sí le otorgó beneficios de varios millones de bolívares y grandes cantidades de huevos, pollo, carnes y perniles".

Adicionalmente, según afirman muy molestos trabajadores, "hubo una gran fiesta, llena de excesos, pero… sólo para ellos". En su opinión, la presidenta de FOGADE, Arlen Siu Pinate, "cree que esta es la manera de convencer al nuevo grupo de gerentes de aguantarla, ya que de otro grupo que conformó y llegó a FOGADE con ella, todos le renunciaron como consecuencias de sus malos tratos y humillaciones".

Se quejan de que mientras la clase trabajadora soporta privaciones, la presidenta del organismo se comporte -según sus críticas- como una "estrella de la moda que porta a cada momento ropa y accesorios de marcas de diseñadores de alto costo, que son traídas del Imperio, que fácilmente el dinero que entrega a la economía de ese país imperialista alimentaría a muchas familias venezolanas".

Mencionan que dicha persona tendría problemas de "control de ira", que no estarían contribuyendo para nada a que las cosas funcionen correctamente en las relaciones laborales y en el funcionamiento institucional.

Particularmente señalan que, en los operativos de comida, a las personas que están de vacaciones, reposo, permiso, cursos o que no hayan podido asistir por causa de fuerza mayor no les entregan los alimentos a través de los autorizados o de sus jefes, "presentándose escenarios de misterios, amenazas y atropellos por parte de RRHH al día siguiente del operativo, al momento de que el funcionario pide la entrega de su beneficio". Recuerdan que dicho beneficio, está enmarcado en un Decreto Presidencial, y contemplado en el presupuesto de FOGADE como subvención de alimentos. En el ejercicio protagónico de la contraloría social, los trabajadores observan estos "movimientos", dicen no estar dispuestos a tolerar "abusos", como el presunto hecho de que "por arte de magia (en uno de estos operativos), los alimentos desaparecieron y todos los servidores públicos que no estaban presentes el día del operativo quedaron sin la comida de su familia".

Cerrando la primera quincena de enero y con retraso, volvieron los trabajadores a ver la entrega de mermadas bolsas de comida, en desmejora de lo que en FOGADE se obtuvo en períodos anteriores.

Las voces informantes, que no se identifican públicamente porque dicen que al que se queja le "cortan la cabeza y toman represalias", cataloga esta situación como "terrible", pero agregan que peor aún es que "en la lista de acuse de retiro de los alimentos estas personas que no asistieron aparecen firmando". Entonces se preguntan: "¿los alimentos a dónde fueron a parar?, y deploran la "humillación y el abuso de poder por parte de la Gerente y la Jefe de Departamento de RRHH para silenciar los gritos de desesperación de aquel funcionario que se reclama porque no tiene dinero para alimentar a sus hijos".

Trabajadores de FOGADE se han movilizado en varias oportunidades, destacando su reclamo contra el "maltrato laboral"

Frente a esto solicitan que se hagan revisiones de cuentas y opinan que en este asunto debería llamar la atención de la Contraloría General de la República. Para los trabajadores resulta "muy lamentable, triste y preocupante que quienes se desempeñan en el Fondo de Garantía y Depósitos de las Instituciones Financieras (FOGADE) tengan que pasar por tanta discriminación y que sean utilizados como relleno o justificación al momento de gastar los dineros de las partidas que están orientadas al beneficio del personal, sin que los verdaderos dueños del beneficio disfruten de nada". Para ellos hubo un "claro ejemplo materializado en las fiestas decembrinas, donde no contaron con la celebración tradicional de la Navidad, ya que la entrega de un pan de jamón en su versión mini y la presentación de un grupo de gaitas de BANDES (donde Arlen Piñate es Directora) fue lo único que se dió en el edificio sede".

La vocería laboral denunciante, opina que el comportamiento de esta presidenta es contrario a todo lo que profesaba Chávez y el mismo Maduro, y creen que "es por ello que todos los profesionales de trayectoria de FOGADE, muchos de más de 20 años de servicios han renunciado, incluido personal reconocido y felicitado por el Presidente Chávez por su ejemplar comportamiento ante la crisis de los años 2009 – 2011".

Entonces, concluyen que "sería importante y responsable preguntar cuáles han sido los aportes de Arlen Pinate a la misión de FOGADE y luego evaluar de forma objetiva las actuaciones de las demás instituciones donde ha ejercido altos cargos, pero que por favor no le pregunten a su papá el Ministro del Trabajo, o a su padrino el Embajador de Venezuela en China, quien es el padre del gran Ministro de Finanzas".

Para este grupo inconforme de trabajadores y trabajadoras de FOGADE, "está claro que las funciones ejercidas en dichas instituciones por esta farmaceuta no hablan bien de ella; los que sí hablan fuerte y claro son los servidores públicos que han tenido que experimentar y aguantar los actos perpetrados por esta directiva, viendo como la institución es destruida, y peor aún, sus sueños y planes de vida… el esfuerzo, el trabajo, compromiso, sacrifico y vocación".

Les preocupa mucho el "desclasamiento" de personas que luego de asumir cargos públicos y adosarse a la casta burocrática, "se les olvida sus humildes orígenes", como su procedencia de "… La Vega y Caricuao". Y este "desclasamiento" lleva a que, según los expositores de la queja frente a los reclamos por la evidente pulverización de los salarios y derechos laborales, esa gerencia lo que haga sea "mandar a los empleados a buscar trabajo los fines de semana y a vender hielo en sus casas para que puedan comprar comida, ropa y calzado.

La pregunta que se hacen es a quien o a qué es leal este tipo de altos funcionarios que conducen instituciones del Estado, ya que les parece que exhiben conductas "divorciadas de la revolución y aprovechan sus cargos para obtener la llave de la riqueza y poder".

Por eso exclaman: "¡seria satisfactorio y sorprendería gratamente que Nicolas Maduro Ordene una Auditoria a FOGADE durante el año de desastre y tragedias que tiene la directiva actual", empezando por…

1.- Sueldos y Salarios (los más bajos de los miembros de la Red de Seguridad Financiera)

2.- Politicas Salariales (Esquema de Bandes, donde es Dierctora), totalmente diferente al de BCV y SUDEBAN, Instituciones Hermanas, regidas por la misma Ley y adscritas al mismo Ministerio.

3.- Falta de cumplimientos de Políticas de Protección al salario y a la alimentación emanadas del Ejecutivo.

4.- Pagos de beneficios donde los montos no están cónsonos con la realidad económica del país (bono transporte, prima por hijo, guardería, prima familia, prima de antigüedad, bono de eficiencia)

5.- Partidas del Presupuesto, donde la naturaleza y dinámica de la cuenta no se cumple.

6.- Instalaciones en condiciones deplorables, aguas negras en las oficinas, baños dañados, falta de agua potable, aire acondicionado dañado, ascensores malos, seguridad industrial nula, condiciones de trabajo pésimas y riesgos de accidentes laborales muy altos (incumplimiento de la LOCYMAT). En este punto hay que destacar que cualquier tipo de reclamo que los empleados acuden a realizar en el Ministerio de Trabajo o al INSAPSEL no es atendido, porque la Presidente es hija de la máxima autoridad de dicho ministerio.

7.- Ejecución y no realización de partidas presupuestadas, como los son Planes Vacacionales, Campamentos Vacaciones, Celebraciones Decembrinas, Cursos de Capacitación, ayudas económicas al personal, dotación de uniformes. Todo esto acompañado de amenazas y atropellos al momento de reclamo del personal.

8.- Ausencia de entrega de ayudas escolares, dotación de uniformes escolares, resultando imperativo mencionar que los útiles escolares entregados, fueron los ordenados por el Presidente Maduro a través del Ministerio de Educación y que fueron facturados e imputados a los partidas presupuestarias del Fondo, pero como va ser esto si el Presidente de la Rep;ublica ordeno la entrega gratuita.

9.- No entrega de la ayuda para la inscripción escolar y universitaria.

10.- Ausencia de acuerdos institucionales para ayudar a los empleados en su traslado a la oficina y hogares, clamor popular efectuado incontables veces sin ser recibido con respeto y agrado por parte de las autoridades de FOGADE.

10.- Traslados de obras de artes que son patrimonio contable del FOGADE y patrimonio cultural de Venezuela sin cumplir con lo establecido en Ley y Manuales internos por parte de personas que a la vez son familiares de la Presidenta algunos funcionarios otros no, donde destacan el Esposo de Arlen y el esposo de su hermana, quien ejerce los cargos de Coordinador del Despacho de Presidencia, Gerente de Seguridad, Gerente General de Operaciones y sparring personal de Arlen.

11.- Entrega de Recursos económicos y pagos de tratamientos y operaciones en clínicas privadas a un selecto grupo de gerentes de la institución, discriminando y vejando a los demás Gerentes.

12.- Violación del Estatuto Funcionarial de FOGADE, según ella responde solo ante el Ministro Zerpa, y él la protege.

13.- Pagos a restaurantes de lujos para agasajar a los amigos, donde se incluye a su papa y a sus allegados.

14.- Inclusión de personal a la nómina de FOGADE en cargos donde no cumplen con el perfil y que no realizan las funciones descritas en el manual de cargo, por el contrario son personas que llevan a cabo trabajos personales para la Presidenta, como lo son las niñeras y choferes para su familia, entre otros.

15.- Entrega de viáticos y pagos a su grupo para realizar viajes que no tienen nada que ver con los objetivos de FOGADE.

16.- Destino de los juguetes enviados por el Ministerio de Finanzas para los empleados de FOGADE y por supuesto no fueron entregados al funcionario, robándole la sonrisa de alegría a un niño.

15.- Pagos de hotel, salones y servicios, donde surge una pregunta casualidad o causalidad, de que este hotel sea administrado por su tía, y quienes disfrutan de esto.

Al presidente Nicolás Maduro Moros, le sugieren que podría preguntarle a la señora Delcy Rodríguez cuáles fueron las credenciales que ella evaluó para dar el cargo de Presidenta de FOGADE a esta persona. De ahí que discrepen del sentido con que se le pide "lealtad" a los funcionarios y exigirles "que se amarren los pantalones". Con algo de sorna dicen: "si ya parecen avispas, revise y corrija, recuerde que el tiempo no se recupera, así como el trabajo político que se ha perdido por las malas acciones".

Piensan que "un pueblo con hambre, vejado y llevado a menos no perdona y mucho menos olvida que sus sueños y proyectos de vida fueron torturados y asesinados por los caprichos, mimos y aires de grandeza de guapos y apoyados".

Finalmente, a la parte sindical le recomiendan "ponerse a la altura de su compromiso de lucha y no acostumbrarse al apoltronamiento".