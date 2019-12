Sundde exhortó a más de mil comercios a no generar comisión al utilizar Biopago

30 Dic. 2019 - Como parte del Plan Navidades Felices y en Paz 2019, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), ha garantizado la protección de unas 146.974 familias durante despliegue realizado el fin de semana en más de mil establecimientos comerciales del país a fin de exhortar a comerciantes a no generar ninguna comisión al utilizar el sistema Biopago en cumplimiento de la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ).Asimismo, la Sundde exhortó a los comercios a no incrementar el costo de los productos que se adquieran para cancelarlos con Petros a través del sistema Biopago.Por otra parte, los funcionarios del ente regulador de precios manifestaron que los comerciantes no están autorizados para hacer cambios de Petro a bolívares, solo será para el proceso de comercialización, es decir, para el intercambio del Petro por bienes y servicios.Por último, los fiscales del ente regulador de precios se mantendrán en despliegue permanente en protección del pueblo para que se ejecuten sin problema las transacciones con el Petro Aguinaldo que garantizó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.