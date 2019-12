Denuncian grave situación de precariedad del Hospital Universitario de Caracas

24-12-19.-El periodista Jean C. Rodríguez, denunció este lunes a través de su cuenta en la red social Twitter la precaria situación en la que se encuentra el Hospital Universitario de Caracas.Destacó que “el tomógrafo tiene más de siete años fuera de servicio, el agua es transportada, de un lugar a otro, en tobos sobre carritos, y las mesas de cirugía están abandonadas”.Además señaló que la oscuridad en la mayoría de los pasillos “es evidente”.“En oportunidades el personal debe ‘tantear’ por las paredes para poder llegar de un área a otra lo que representa un peligro para ellos”, dijo.Reveló que más de una enfermera ha caído por las escaleras debido a la falta de iluminación.Sin embargo, el periodista reseñó que "en los locales comerciales que se encuentran en el hospital no falta la iluminación e igualmente no se registran filtraciones y no se registran filtraciones en paredes y techos, como sí ocurre en otros lugares. Esto sumado a la inseguridad en las áreas externas del centro asistencial y la carencia de insumos".