Rechazo en las redes a la inauguración de una discoteca en el estado Carabobo por parte del gobernador Lacava

23 de diciembre de 2019.- Profundo rechazo se expresó en las redes sociales, esta vez a causa que Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo que anunció la inauguración de una discoteca en Valencia.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Twitter, desde donde explicó "que formalmente y que el "Club Drácula" será a discoteca más violenta y arrecha de toda Venezuela", pero mientras tanto los carabobeños padecen escasez de agua y apagones, además de los pacedimientos que ha dejado la crisis como es la falta de insumos en los hospitales, déficits de docentes en escuelas y liceos por el éxodo de docentes a causa de los bajísimos salarios que perciben o los graves problemas de nutrición que atraviesa un sector importante de la población venezolana y de la que no escap'an los carabobeños.

«Visítenla en Draculandia con un súper restaurant para el deleite de todos. Cosas buenas están pasando en Carabobo», escribió Lacava.

Ayer me tomé el día libre de las RRSS. Hoy me entero que el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava @rafaellacava10 inauguró no un hospital si no una discoteca y que en Caracas convirtieron la sede de la Sociedad Bolivariana en un mercadillo de buhoneros

¡Algo estamos haciendo mal! pic.twitter.com/hj1ceRuX4X