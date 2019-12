Ministerio Público detuvo 9 gerentes por conformación de red paralela de Movilnet

Ocasionaron pérdidas superiores a los 108 millones de dólares a la empresa estatal

Caracas, 20 de diciembre de 2019.- El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció la detención de nueve gerentes de la estatal Telecomunicaciones Movilnet por su presunta participación en una red que utilizó recursos de la empresa para generar ganancias a empresas privadas mediante el tráfico irregular de llamadas internacionales.

Desde la sede del Ministerio Público en Caracas, Saab informó que los detenidos son "Ángelo Navarro, Gerente General de Optimización y Desempeño; Ronny Monrroy, Gerente de Soporte Operacional; Roger Figueroa, Gerente de Servicio, Soporte y Producción; Kelvin González, Gerente de Procesos Operativos; Néstor Moreno, Coordinador de Soporte de Plataforma Prepago y José Luis Nieves, Director de Soporte Operacional y Sistemas".

Junto a ellos fue detenida "Samarys Galicia, Ejecutiva de la cuenta de Pdvsa en Movilnet; así como Ronald Ochoa y José Carrillo, ambos Ejecutivos de Atención al Cliente".

El alto funcionario informó que los nueve detenidos serán imputados en las próximas horas por la presunta comisión de corrupción propia, acceso indebido a sistemas protegidos, sabotaje o daño a sistemas, fraude informático, apropiación de propiedad intelectual y asociación.

Modus operandi

La máxima autoridad del Ministerio Público indicó este viernes que estos gerentes permitieron la "vulneración de servidores por parte de agentes externos, para desviar el tráfico regular de llamadas desde el exterior hacia números locales de líneas Movilnet, mediante un sistema conocido como Tráfico Irregular Bypass".

Añadió que dichos contactos telefónicos "eran redireccionados a líneas Movilnet activadas ilícitamente, con el fin de que el usuario final reciba la llamada como si se tratara de una llamada local". A su vez, detalló que los detenidos evitaban "que las llamadas se registren como internacionales e impedían el cobro del porcentaje por minuto que correspondería a Digitel, Movistar y Movilnet para asegurarse el cobro de estos montos desde el extranjero".

Señaló que este entramado permitió a "una empresa cuyos servidores se ubican en Miami, captar proveedores internaciones de llamadas y les dio acceso a la red venezolana, ofreciéndoles tarifas muy bajas gracias a que no cancelaban ese servicio a los proveedores locales".

De igual forma, el Fiscal General recalcó que como parte de esta red fue descubierta "la existencia de páginas ilegales en las que se ofrecen recargas de saldo, activación ilícita de líneas o liberación de seriales IMEI bloqueados por robo, hurto o extravío, entre otros".

Todo ellos fue posible gracias a que "estos gerentes presuntamente se han dado a la tarea de desproteger la plataforma de servidores de Movilnet, otorgando permisos de acceso a los delincuentes".

Saab estimó que el daño patrimonial ocasionado a Movilnet asciende por lo menos a 108 millones 720 mil dólares.

Justicia sin descanso

El titular del Ministerio Público reiteró que la institución mantiene su criterio de "no dar cuartel a este tipo de mafias y criminales" e hizo un llamada a la sociedad venezolana a denunciar cualquier hecho punible del que tenga conocimiento: "A la comunidad en general, que tenga casos o elementos para hacer justicia en cualquiera de los temas relacionados con el derecho penal, no dude en venir al Ministerio Público para que estos delitos no queden impunes".

Investigación en curso

Por último, notificó que el Ministerio Público designó a dos fiscales, uno de ellos especializado en materia aeronáutica, para esclarecer el siniestro de una avioneta, que venía desde Guasipati (Bolívar) hacia Caracas; ocurrido en las últimas horas.

"Cuando haya evidencia y tengamos elementos criminalísticos los haremos conocer", sentenció Saab, quien envió a los familiares de las víctimas sus respectivas condolencias.