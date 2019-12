Edgar Zambrano le sugiere a la fiscalía investigar casos de Odebrecht en el país

Diputado Timoteo Zambrano

14-12-19.-El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, sugirió a la Fiscalía General investigar casos de corrupción como Odebrecht o Pdvsa, a propósito del anuncio realizado por el titular del Ministerio Público sobre iniciar indagación por las denuncias de Armando.info contra algunos diputados.



Zambrano exhortó al mencionado organismo a observar la conducta de algunos poderes, "vemos que Venezuela es el único país que por ejemplo, en el caso de Odebrecht no tiene ningún sancionado. Han caído presidentes de repúblicas, ministros y aquí no ha pasado absolutamente nada", denunció el diputado.



Para Zambrano, la decisión de la Fiscalía tiene una motivación política.



También se refirió a la importancia del compromiso de estos parlamentarios oficialistas con sus electores: "tienen perfecto derecho a hacer sus actuaciones; pero ojalá y estas actuaciones estuvieran circunscritas a casos como Pdvsa, arco minera o, sistema eléctrico nacional, la gravosa deficiencia de lo servicios públicos en el país y cualquier cantidad de actos de corrupción señalados y no investigados por quienes tienen la obligación de hacerlo".



De allí que exprese que el argumento de los que ejercen el gobierno "con el fulano desacato entre comillas", lo que hace es limitar la función contralora de la gestión pública que tiene el poder legislativo nacional.



En este mismo contexto habló sobre el trabajo que se ha venido haciendo en la Comisión Especial que investiga las denuncias por presunta corrupción a los diputados de la Comisión de Contraloría. En el balance de su gestión incluyó la comparecencia de la mayoría de los 21 personas invitadas, entre otros parlamentarios: José Brito, Conrado Pérez, Luis Parra, Freddy Valera, Guillermo Luces, William Barrientos, Héctor Vargas, Ismael León, Carlos Berrizbeitia, Richard Arteaga, Chaim Bucaran, y personal técnico (expertos en grafología) y administrativo: Angibel Santiago, Federman Acosta, William Parada, Carlos Herrera, Luis Ramírez y Gregoria Calzadilla, registradora. Los diputados Freddy Superlano y Roberto Denis declararon vía Skype. Advirtió que los que faltan serán citados para la próxima semana a comparecer.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 174 veces.

La fuente original de este documento es:

EU (https://www.eluniversal.com/politica/57588/edgar-zambrano-le-sugiere-a-la-fiscalia-investigar-casos-de-odebrecht-en-el-pais)