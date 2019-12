(AUDIO) Rafael Ramírez asegura TSJ aprobó creación de empresa mixta vinculada al bolichico Alejandro Betancourt

13-12-19.-El exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, señaló este viernes durante una entrevista al portal Sumarium que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó la creación de una empresa mixta, así como "la entrega por parte de Pdvsa de Junín 10", ubicada en la Faja Petrolífera del Orinoco, a una empresa española.

Asimismo, que la compañía "está muy vinculada al tema de los bolichicos, es decir, Alejandro Betancourt. Está vinculada a la gente del PP en España, está el señor (Ramón) Blanco Balín".

"La empresa la están entregando, Junín 10 es una de las mejores áreas de Pdvsa en la Faja. Espero que tengamos un Gobierno nacionalista y responsable y que todo esto se revierta", agregó.

Sostuvo que no tiene "duda alguna de que vamos a revertir todo lo que Maduro ha dado a empresas piratas de maletín. A 17 años del sabotaje petrolero, la disputa sigue siendo la misma. El petróleo es para el pueblo y no para las élites que está ahora en el poder".

►Pulse aquí para escuchar el audio

PDVSA está “desmantelada” y Quevedo la maneja como “si fuera un guacal de la Guardia”

Por otro lado, Ramírez señaló que Petróleos de Venezuela está "desmantelada", mientras su actual presidente Manuel Quevedo la maneja como "si fuera un guacal de la Guardia Nacional".

"A lo interno, PDVSA está desmantelada desde el punto de vista operacional. Desde que Maduro tomó el control y empezó la persecución a los trabajadores, han abandonado la empresa más de 30.000 jóvenes profesionales y fue desmantelada en sus capacidades técnicas. Quevedo maneja la empresa como si fuera un guacal de la Guardia Nacional, y ha colocado en los puestos de dirección a militares que no saben nada de petróleo, aunque él tampoco sabe", comentó.

Durante una entrevista exclusiva a Sumarium, criticó que Quevedo haya colocado en lugares claves como la Corporación Venezolana de Petróleo, que es la filial que se relaciona con los privados, "a un muchacho de estudios internacionales y en la vicepresidencia de producción a un arquitecto, es decir, no hay capacidades, y eso es sencillamente porque PDVSA está siendo privatizada de facto".

"Maduro le dio potestades absolutas a Quevedo en contra de lo que establece la ley (…) y no ha servido de nada porque no han aportado ningún barril. Cuando nosotros dejamos PDVSA en diciembre de 2013 había una producción de 3 millones de barriles/día y hoy se está produciendo en seis años de la gestión de Maduro 697.000 barriles/día, es decir, que hemos perdido 2 millones 300 mil barriles/día de petróleo, eso es más de 50 mil millones de dólares cada año por la mala gestión de Maduro", indicó.

Asimismo, acotó que no solamente ha caído la producción, sino que el madurismo ha "desmantelado los taladros" y las refinerías están "paradas", están trabajando apenas al 10% de su capacidad que eran 100.000 barriles y eso no abastece el mercado interno, por eso el pueblo sufre las consecuencias de las colas para surtir gasolina. Estamos en una situación peor que cuando el sabotaje petrolero, no hay gasolina, no hay gas, y el gobierno de Maduro acostumbrado a mentir. Así como ilumina el río Guaire, ha dado la orden de que en Caracas no falle la gasolina, pero cuando vas al interior del país está colapsado, la gente pasa días en cola para echar gasolina".

"Si no recuperamos PDVSA y el ingreso petrolero, no hay manera de que el país salga de esta crisis", expresó.

“Citgo se ha convertido en la caja chica de Voluntad Popular”

Asimismo, indicó ue no apoya "a Maduro, pero lo que han hecho con Citgo es ilegal, así como lo que han hecho con Monómeros, nos han confiscado las empresas petroleras a cuenta de qué".

Acotó que Juan Guaidó y todos los que están administrando Citgo "nos tendrán que explicar, cuando todo esto pase, qué han hecho con el dinero. Tienen que rendir cuentas".

"Lo que dijo (Humberto) Calderón Berti con lo que pasa en Monómeros es apenas la punta del iceberg de lo que ocurre allí. Citgo se ha convertido en la caja chica de Voluntad Popular", aseveró.

Recordó que mientras ejerció funciones como ministro de Petróleo, le dijo a Nicolás Maduro que "vendiéramos Citgo, teníamos varias ofertas por 15 mil millones de dólares y nosotros mantener contrato de suministro de petróleo por 20 años. Una empresa venezolana no tiene que ser dueña de todas las refinerías del país".