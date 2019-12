(VIDEO) "Nos sorprende la capacidad de autodestrucción del equipo de Guaidó": Diputado opositor Luis Parra, señalado de corrupción

El diputado ante la Asamblea Nacional (AN) por Primero Justicia, Luis Parra. Credito: Aporrea

10 Dic. 2019 - La guerra a cuchilllos continúa en las filas de la oposición venezolana. El diputado ante la Asamblea Nacional (AN) por Primero Justicia, Luis Parra, expresó este martes 10 de diciembre estar sorprendido por la capacidad de autodestrucción del equipo de Juan Guaidó.“No sigamos nosotros terminando de acabar lo poco unitario que queda y la esperanza del país”, manifestó el asambleísta a los medios de comunicación desde las inmediaciones del Legislativo.Parra aseguró que no tenía ningún tipo de vinculación con la Comisión de Contraloría de la AN y dijo que todo formaba parte de un hecho político, por el desespero que carga la gente de Guaidó, lo que los hace ver fantasmas en todas partes.Ratificó que estaba dispuesto a someterse a cualquier investigación que determine su presunta vinculación en casos de corrupciónTras ser interrogado si votaría por Juan Guaidó, respondió que primero habría que preguntarle al autoproclamado si aceptaría “el voto de un corrupto”.